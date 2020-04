Silvio Carrario contó que le pidieron “ir para atrás”, pero se negó a “muerte”

El ex futbolista Silvio Carrario dijo ayer que en su paso por Olimpo de Bahía Blanca le pidieron “ir para atrás y echar Leonardo Madelón” pero se negó “a muerte”. “Me dijeron de ir para atrás para limpiar a Madelón de Olimpo y me negué a muerte”, afirmó el ex delantero. “Siempre tuve la honestidad de dar todo en todos los equipos a los que iba. Era un fanático de las camisetas que me ponía”, agregó.