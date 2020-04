Advierten sobre un nuevo cuento del tío para robar en viviendas en la cuarentena

La delincuencia se enfrenta en estos momentos, por la inmensa mayoría de familias que están casi todo el tiempo dentro de sus viviendas por la cuarentena obligatoria debido al coronavirus, al desafío de buscar nuevas estrategias para poder sorprender a sus víctimas.

Minimizada la posibilidad de cometer algún escruche en momentos en que las casas quedan solas, las ocasiones de robo en algún domicilio se circunscribieron ahora a esperar a que salga o entre uno de los moradores para abordarlos.

Y como otra alternativa, colarse por la fuerza en las fincas, aún a riesgo de que los dueños se percaten de la situación y puedan defenderse mediante la utilización de algún arma.

Pero según lo revelado a EL DIA por algunos vecinos de la Ciudad, hay maleantes que ya pergeñaron una maniobra destinada a tratar de burlar la buena fe de las personas, con la única premisa de conseguir despojarlas de sus pertenencias dentro de los inmuebles de las víctimas.

En tal sentido, esos frentistas ya comenzaron a divulgar -a través de las redes sociales- cuál es el modus operandi con el que delincuentes intentar asaltar a quienes visitan en sus viviendas con un “libreto” previamente delineado.

“VENIMOS POR UN ESCRITO JUDICIAL”

En la suerte de comunicado mediante el cual también se alertó ante este diario sobre el “cuento del tío” que procuran desplegar al ser atendidos en las casas donde van los embaucadores a tocar el timbre, se precisó que “están asaltando a domicilio con el argumento de que se presentan como notificadores que llevan una orden judicial”.

Se puntualizó que quienes pretendan consumar el “cuento del tío” pueden asegurar ser “de algún Juzgado o policía de civil y mostrar una supuesta orden de allanamiento”.

Conscientes de que, en los tiempos de inseguridad que corren, las posibles víctimas puedan sospechar de que se trate de un ardid destinado a robarles, “estos delincuentes se presentan -vestidos de civil- conociendo el nombre y apellido completo, que se los dicen apenas son atendidos. Inclusive, les citan hasta el número de documento nacional de identidad” de los damnificados y hasta exhiben credenciales “truchas” de notificadores judiciales.

Apostando a que al exponer esa información personal las víctimas ya no desconfían, rápidamente les comentan que están ahí para entregar un escrito judicial. Según los vecinos que difundieron la maniobra, “si uno les contesta que no puede recibir ningún escrito, advierten a quien los haya atendido que si no colabora va a tener serios problemas con la Justicia”.

RECOMENDACIONES

Los vecinos a cargo de advertir sobre esta nueva modalidad delictiva, recomendaron a quienes eventualmente atiendan el timbre de sus casas y escuchen algo como lo antes mencionado que “en vez de abrirles la puerta, les digan (a los falsos emisarios judiciales) que van a llamar a la Policía ‘para saber si hay una orden judicial en mi contra´”. A continuación sugieren ponerse en contacto con un familiar, un amigo o un vecino, así como también al número 911, “reportando el probable acto de extorsión, robo, secuestro u otro acto delictivo”. E insistieron con que “no hay que abrirles, porque están armados”.

Sospechan que los datos personales de sus posibles víctimas probablemente los obtengan de padrones electorales. Y advirtieron que una maniobra similar pueden implementarla presentándose como empleados de una empresa de telefonía, de gas, de luz o de cable, por lo que aconsejaron comunicarse con la empresa.

En estos días de coronavirus, dengue y miedo, tampoco faltaron los estafadores que intentaron colarse como médicos, empleados de Anses y hasta fumigadores de los gobiernos municipal o provincial. Todo es falso.