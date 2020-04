Murió el hombre que no declaró síntomas para viajar de regreso desde Madrid

Entre las seis víctimas fatales registradas ayer en el país se encuentra el hombre que había ocultado síntomas en su regreso desde Madrid y que se descompensó en pleno vuelo.

Se trata de Carmelo Giglio, de 78 años, quien había viajado a Italia junto a su mujer, su cuñada y su concuñado. Al subir al avión que partió desde la capital española y arribó a la Argentina el pasado 25 de marzo, el hombre no informó previamente haber tenido síntomas compatibles con coronavirus, por lo que debió ser atendido por médicos que también viajaban dentro de la aeronave, quienes activaron un protocolo de seguridad al sufrir una descompensación en pleno vuelo y cuando aún faltaban horas para llegar a Ezeiza.

"Teníamos seis horas para Río de Janeiro y volver a Madrid no se podía porque no nos iban a recibir. El hombre no estaba inconsciente pero tendía a la somnolencia; se nos dormía", relató Federico Riorda, uno de los médicos que lo atendió.

"En ese momento el paciente no estaba en condiciones de responder a lo que podíamos hacer, teníamos tres horas de vuelo y nos faltaban ocho para llegar a destino", dijo el profesional, que agregó que el comandante del vuelo, en un momento, "pensó en bajar en Río de Janeiro".

"Llevábamos una hora de vuelo cuando una persona de la tripulación avisa que había un pasajero descompuesto, por lo que me presenté y vi que lo estaba atendiendo otro médico, que es de Rosario", explicó Riorda. Ambos lo evaluaron y coincidieron en que el hombre presentaba un cuadro "moderado" de "insuficiencia respiratoria", y que requería "atención rápida".

"En este contexto de pandemia, y con lo relatado con la familia, lo primero que sospechamos fue que tenía una infección por Covid-19, por lo que le avisamos al comandante y lo aislamos", precisó.

"Tratamos de ser lo más sutiles posibles, armamos una especie de terapia, improvisamos una bigotera y le dimos barbijo a las personas que el hombre tenía a su lado", manifestó Riorda y aseguró que el resto del pasaje se enteró "cuando aterrizamos y vieron las ambulancias".

"El pasajero, quien estaba acompañado de su mujer y dos familiares, al momento de ser asistido manifestó haber presentado un cuadro febril los días previos al vuelo y, luego de una consulta médica, haber comenzado a tomar paracetamol", indicaron fuentes sobre el caso.

La tripulación solicitó si había médicos entre los pasajeros y dos profesionales se hicieron presente, quienes "comenzaron a atender al pasajero con suministro de oxígeno".

Según se informó, "este pasajero no presentaba fiebre al momento del arribo y tampoco declaró síntomas ante el audio de la tripulación. En su declaración jurada tampoco manifestó la presencia de síntomas, ni haber tenido fiebre los días anteriores al vuelo".

El paciente fue trasladado desde Ezeiza en una ambulancia a un centro asistencial en estado de urgencia, donde finalmente murió en las últimas horas.