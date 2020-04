La Corte rechazó el pedido de Cristina y el Senado puede sesionar virtualmente

La Corte Suprema de Justicia rechazó anoche analizar el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner quien se presentó ante el máximo tribunal del país con una acción declarativa de certeza, acerca de la validez de hipotéticas sesiones en las que el Senado de la Nación apruebe leyes a través de teleconferencias.

La titular de la Cámara alta intentaba, de tal manera, evitar futuras impugnaciones a las leyes votadas en sesiones no presenciales.

El rechazo de la Corte llegó anoche luego de que días atrás el procurador de la Corte, Ricardo Casal, se manifestará también de manera negativa a la solicitud de la vicepresidenta.

Con la decisión conocida ayer, la titular de la Cámara alta ya no tiene impedimentos para llamar a sesionar al Senado para debatir leyes impositivas, como el impuesto a la riqueza y darle fuerza de ley a todos los Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el Presidente de la Nación, a raíz de la emergencia por la pandemia de COVID-19.

La decisión de la Corte fue tomada por los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, quienes al rechazar la petición, resolvieron que el Senado tiene las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte.

Rosatti, en un voto concurrente, declaró que la presentación no correspondía a la competencia originaria de la Corte y subrayó que el Senado puede regular su propio funcionamiento, sin que ello signifique prejuzgamiento sobre el contenido del debate. También advirtió que “ lo resuelto por este alto tribunal no implica avalar ni invalidar apriorísticamente ninguna norma futura que se sancione, presencial o no presencialmente”. Rosenkrantz, entendió que la presentación no constituye acción o recurso regulado en la Constitución, y se pronunció por rechazar “in límine”.

Cristina Kirchner había presentado la semana pasada una acción declarativa de certeza para que el máximo tribunal avale o no si el Senado puede sesionar a través de medios digitales en este contexto de emergencia sanitaria. Y advertía expresamente que la definición era de suma importancia porque se buscaba analizar proyectos de ley sobre cuestiones impositivas, como el impuesto a la riqueza durante la emergencia desatada por la epidemia del COVID-19.

La presentación fue formulada por la jefa del área legal del Senado, Graciana Peñafort, que generó uno de los escándalos políticos de la semana al defender su planteo.

En Twitter escribió un polémico mensaje que, incluso, fue replicado por Cristina Kirchner. “Es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones. Porque la vamos a escribir igual”, dijo la letrada de la Cámara Alta.

Mientras el debate -y las críticas- por la falta de funcionamiento del Poder Legislativo iban en alza, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó para el lunes a una reunión de Labor Parlamentaria en la sede del Palacio Legislativo para acordar la agenda de temas que se abordarán en la próxima sesión, aunque aún no está definido si el plenario se hará de manera presencial o virtual.

En el Senado, en tanto, continuaron las acusaciones entre oficialismo y la oposición sobre el mecanismo para sesionar durante la etapa de aislamiento por la pandemia de coronavirus, mientras aguardan que la Corte Suprema se pronuncie sobre el pedido de la vicepresidenta y titular de ese cuerpo, Cristina Fernández, de certificación de validez de los debates virtuales.

Pero en medio de la discusión los interbloques de Juntos por el Cambio de Senadores y Diputados reclamaron la constitución de reuniones presenciales del Poder Legislativo para justamente modificar los procesos de sanción de las leyes. “Cualquier modificación en las modalidades de funcionamiento debe seguir los pasos que establece la normativa vigente, de lo contrario no sólo estaríamos aumentando el riesgo de litigiosidad posterior, sino sentando un peligroso antecedente”, dijeron en un comunicado de prensa.

La comisión de Modernización de Diputados, en tanto, comenzó a analizar la propuesta diseñada por Massa para realizar una sesión virtual.

Los presidentes de bloque de la Cámara baja fueron citados para el lunes a las 18 en el Salón de Honor del cuerpo legislativo, a fin de diseñar el esquema de trabajo para efectuar la primera sesión del periodo ordinario.

El encuentro de jefes parlamentarios apunta a superar las diferencias que existen entre las fuerzas políticas, ya que mientras el Frente de Todos y dos interbloques provinciales aceptan realizar en este contexto una sesión virtual, desde Juntos por el Cambio quieren que la sesión se haga en forma presencial.