Kicillof rechazó las críticas por médicos cubanos: “Si es necesario los llamaremos”

La posible llegada de médicos y profesionales de la salud provenientes de Cuba a los hospitales de la Provincia en el marco del operativo de emergencia sanitaria por el coronavirus volvió a quedar en medio de cruces entre el gobierno bonaerense que dice que no dudarán en incorporarlos si se los necesita, y la oposición.

El gobernador Axel Kicillof rechazó ayer las críticas surgidas desde Juntos por el Cambio, elogió el sistema de salud cubano y afirmó que si necesitan médicos de esa nacionalidad para que se incorporen a los hospitales de la Provincia los van a convocar “sin mirar banderas ni ideologías”.

“Estamos trabajando febrilmente para conseguir más camas, más respiradores, más infraestructura y más médicos. Y Cuba ofreció” profesionales, explicó el mandatario provincial ayer, en una recorrida por nuevas unidades de terapia intensiva en el interior.

Kicillof apuntó que, en caso de ser necesario, no mirará “la bandera o nacionalidad de los médicos” que se tienen que contratar para mitigar el avance de la pandemia y subrayó no tener tiempo “para discutir cuestiones ideológicas” porque de lo que se trata es de “dar respuestas”.

“El sistema cubano es uno de lo más respetado del mundo. Llegado el caso se va a evaluar por el Ministerio de salud y si cumplen los requisitos, los utilizaremos. Tengo pedidos de médicos de diferentes municipios que no puedo satisfacer con lo que tenemos porque no quieren hacer traslados. El sistema de salud no tiene un exceso. Hay que buscar los mejores recursos que tengamos porque el problema lo vamos a tener, la verdad que no tengo mucho tiempo para discutir cuestiones ideológicas, el tema es dar un respuesta. Me parece que deberían ordenarse un poco la cabeza y tratar de ayudar, en vez de poner trabas”.

Desde el gobierno bonaerense confirmaron a EL DIA que en el marco de la convocatoria a médicos “si se necesitan se van a traer profesionales cubanos” pero que aspiraban a cubrir la demanda con médicos argentinos.

“La falta de profesionales de la salud es un hecho que se viene repitiendo. El problema de esta pandemia es que genera un crecimiento de la demanda de atención, y si llega el crecimiento fuerte y súbito de la enfermedad, no te pone en tensión el sistema que tenías, que en provincia de Buenos Aires ya era insuficiente en cualquier invierno”, detalló.

PEDIDO DE INFORMES POR TESTEOS

En medio de ese debate abierto, ayer la oposición redobló las críticas y exigió, a través de un pedido de informes en la Legislatura, que se detalle si a los médicos cubanos que eventualmente se incorporen a los hospitales bonaerenses se les exigirá revalida del título y se les realizará un testeo de COVID 19 o, como trascendió, solo se les exigirá una declaración jurada avalada por el gobierno de ese país.

El planteo fue presentado en un proyecto del bloque de Juntos por el Cambio, que consideran que la decisión del ministro de Salud Ginés González García “avasalla requisitos esenciales para el ejercer la medicina en la provincia de Buenos Aires”, como es la revalidación del título de grado por una Universidad Nacional ubicada en la jurisdicción.

“Esto causa mucha preocupación al Colegio de Médicos, porque los obliga a matricular a los profesionales extranjeros sin la previa convalidación de su formación”, explicó el senador Andrés De Leo, autor del proyecto.

Por otra parte, el decreto 260/2020 dispone que deberán permanecer aisladas durante catorce días quienes arriben al país habiendo transitado por ´zonas afectadas´.

“Esta norma seria incumplida por los médicos cubanos que arriben a la Provincia, quienes llegarían sólo con una declaración jurada avalada por el gobierno cubano que afirma no tienen síntomas de coronavirus”, dicen en el bloque opositor.

“Sabemos a esta altura -dijo De Leo-, que existen pacientes asintomáticos que puede transmitir la enfermedad, por lo cual una declaración jurada no es suficiente para certificar la posibilidad de no contagio”.

En ese marco, los legisladores de Juntos por el Cambio citaron el caso ocurrido hace unos días en el Principado de Andorra, que recibió a un contingente cubano compuesto por once médicos y 27 enfermeros, uno de los cuales, se confirmó luego, padecía coronavirus.

“Esto podría suceder con la delegación que se enviaría a la provincia de Buenos Aires y generar un brote epidemiológico no esperado en nuestra jurisdicción y dejar los hospitales sin atención por un capricho político”, afirmó el senador De Leo.