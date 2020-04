No logran sostener la cantidad de donantes de sangre en la Región

No se logra sostener el número de donantes de sangre en el Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires. En las últimas semanas hubo un marcado sube y baja en el número de voluntarios, ya que a fines de marzo y principios de abril había aumentado el número de donantes, pero volvió a bajar en las últimas jornadas.

Ante ese contexto, las autoridades del Instituto de Hemoterapia siguen con las campañas para alentar la donación de sangre, tan necesaria para el sistema de salud y más allá de la emergencia sanitaria que plantea el coronavirus.

“En el comparativo entre 2019 y 2020, si se toma la semana pasada de abril, se observa una disminución del 50 por ciento. A fines de marzo ocurrió lo mismo, pero en el medio habíamos tenido un aumento de voluntarios que habían generado cierto optimismo”, indicó Nora Etchenique, directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades del Instituto explicaron que la situación epidemiológica de coronavirus y las medidas de prevención anunciadas por el gobierno nacional para evitar el contagio, “no son un impedimento para donar sangre”.

“Donar sangre es seguro y sencillo. La sangre es un bien esencial. Necesitamos que las personas sigan donando porque la sangre sólo puede ser obtenida de quienes la donen de manera voluntaria y comprometida. Hoy, más que nunca, no podemos dejar de tener sangre en los hospitales”, enfatizó Etchenique.

Desde el instituto explicaron que quienes tienen entre 16 y 60 años (piden a los mayores de 60 años que no concurran porque están dentro del grupo de riesgo por el coronavirus) y pesen más de 50 kilos, se sientan bien de salud en general, no presenten fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, y que además, no hayan atravesado situaciones de riesgo asociadas al COVID-19, pueden acercarse a donar sangre a cualquier centro de colecta de la Provincia.

Cabe indicar que la sede central en La Plata está en 15 entre 65 y 66. Para hacerlo, solo hay que concurrir con documento de identidad y se puede desayunar antes de ir, explicaron. El horario de atención es de lunes a sábado de 7 a 13.