Estaba preso en Marcos Paz, lo liberaron por el coronavirus, salió a robar y lo atraparon

Un hombre con antecedentes penales fue detenido en el barrio porteño de Caballito cuando escapaba tras cometer un robo en una heladería, y según confirmaron fuentes policiales, se trata de uno de los presos que había salido en libertad el martes de la cárcel de Marcos Paz, beneficiado por un fallo judicial en el marco de la pandemia por coronavirus.

El hecho ocurrió a las 16.20, cuando efectivos de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Ciudad que recorrían dicho barrio en un móvil no identificable al llegar a la esquina de avenida Rivadavia y Yatay observaron a un sospechoso que corría entre los peatones, dando empujones para abrirse paso.

Voceros policiales informaron que por este motivo, los oficiales le impartieron la voz de alto al hombre, que no detuvo la huida, por lo que comenzaron a perseguirlo y en la esquina de Yatay y Lezica lo detuvieron.

El hombre fue identificado por los policías como Federico Benvenuto (33) y pudieron establecer que en instantes previos había robado 620 pesos de una heladería Freddo ubicada en avenida Rivadavia al 4500, según denunció la mujer que atendía el local.

De acuerdo a las fuentes, al momento de ser capturado, Benvenuto increpó a los uniformados y les gritó: “¡Que me importa que me lleven preso, ayer salí del penal de Marcos Paz por el coronavirus, llevame igual, mañana me voy de nuevo!”.

Tras proceder a requisarlo, además del dinero, los policías encontraron en uno de sus bolsillos un oficio en el cual figuraba que había sido liberado del Penal de Marcos Paz por orden de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

Según los voceros, el delincuente cumplía una pena junto a otras personas por el delito de robo en poblado y en banda, y entre sus antecedentes figuran más de quince causas, por robo a mano armada y lesiones, entre otros.