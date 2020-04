“Lo que más dificulta es la incertidumbre de no saber hasta cuándo se extenderá”

La Liga Amateur Platense, al igual que los clubes de la Región, están atravesando por un momento sumamente crítico en materia económica, debido al parate obligado decretado por el Gobierno, por la emergencia sanitaria.

No hay ingresos de ningún tipo porque las actividades son nulas, y en consecuencia, el agravamiento de la situación y la preocupación es cada vez mayor.

Marcelo Mazzacane, titular de la entidad madre del fútbol amateur de la Ciudad, mantuvo un mano a mano con este diario y habló del momento difícil de los clubes afiliados y también de la propia institución que preside.

- ¿ Cómo vive la Liga Amateur Platense este parate obligado por la cuarentena?

- Esto es bastante traumático. Vivimos esta cuarentena con mucha responsabilidad. Nosotros habíamos cerrado la liga unos días antes de que se decrete el aislamiento obligatorio. Lo que más te dificulta es la incertidumbre de no saber hasta cuándo se extenderá. La verdad, estamos de brazos cruzados y sin mucho por hacer, porque no tenés un horizonte preciso de cuándo arrancará todo.

- ¿ Hay reuniones entre los clubes para ver cómo se instrumentan los pasos a seguir?

- No estamos haciendo ningún tipo de reunión. Solo nos manejamos con el grupo de whatsApp, donde estamos en comunicación permanente con todos los dirigentes de los clubes. Cualquier información que tengamos lo volcamos a través de esta vía.

- ¿El Consejo Federal bajó alguna línea?

- El Consejo, antes de comenzar con la cuarentena, no nos había prohibido arrancar el torneo. Solo nos manifestó que lo teníamos que hacer sin público. Por ende, la Liga decidió, en forma conjunta con todos los clubes y la Mesa Directiva, no comenzar la temporada oficial por esta situación. Somos una liga que nuclea a clubes amateur y la verdad, es un disparate que nuestros torneos se jueguen sin público. Obviamente, ¿cómo haces para pagar los gastos inherentes a una jornada...? Para nosotros es impracticable. Antes de que se desate la crisis, tomamos la decisión de no jugar con esta restricción de hacerlo sin gente.

- Durante este parate obligatorio, los clubes no generan dinero. Y se les hace difícil hacer frente a los gastos cotidianos, es decir, al pago de los servicios básicos y demás. ¿ Frente a esta situación asfixiante existe algún plan de salvataje por parte del Municipio?

- Previamente, tuvimos una reunión en el Salón Dorado con autoridades del municipio. Mucho no se pudo hacer. Simplemente, se nos explicó lo que necesitaban y lo que debíamos hacer, en cuanto a las medidas de prevención y demás. Después, llegó el aislamiento obligatorio y las reuniones se terminaron. Por lo que entendemos, de acuerdo a lo nos informaron desde la Comuna, van a tratar de realizar, luego de la cuarentena, diversas gestiones para que los clubes no paguen tantos servicios. O que no se dispare el valor de los mismos. Pero en realidad, mucho no se pudo avanzar en ese sentido. Sabemos que la ayuda del municipio va a estar, en un montón de aspectos., Después, profundizaremos el tema y veremos las necesidades de los clubes, y desde la Liga, iremos con esos reclamos y ver cómo se puede aliviar la situación.

- La Liga actúa como ente de contención para los clubes?

- Sí, la liga es un agente de contención de los clubes. Las iniciativas y propuestas que aparezcan tratamos de hacerla en forma conjunta porque creemos que cualquier reclamo, desde la Liga, siempre va a tener mucha más fuerza que haciéndolo en forma individual. Hay una incertidumbre muy grande y no tenemos certeza cuándo podrá volver todo a la normalidad. Teníamos previsto el inicio del torneo antes de este parate, con el comienzo del Apertura de mayores, juveniles, infantiles y el femenino. La idea es que cuando se pueda iniciar, lo hagan todas las divisiones juntas. Por ahí, vamos a tener que pensar algún tipo de sorteo virtual o algo parecido. Pero como dije, ojalá todos los campeonatos puedan arrancar en forma paralela.

- ¿Cómo hace la Liga Amateur para pagar los sueldos del personal y hacer frente a los gastos de servicios?

- Esta semana pudimos cumplir con el pago de sueldos. Nos agarró en una situación donde habíamos implementado el valor de la cuota para los clubes, y la mitad de ellos habían abonado la primera (marzo). Obviamente que los fondos de la liga son los fondos de los clubes. Por ahora, la Liga tiene los recursos para pagarle el mes de abril a todos sus empleados. Ojalá podamos volver a la normalidad. De lo contrario, deberíamos hacer algún tipo de reunión y los clubes tendrían que hacer un aporte mínimo, si no podemos comenzar el torneo, para que nos garantice el pago de los haberes. Por suerte, los gastos de este mes están cubiertos. Y también el de los servicios. Aparte de los gastos administrativos y del mantenimiento de los servicios de la liga y el pago de sueldos, nosotros pagamos los arbitrajes de las categorías mayores (cuarta, reserva y primera). Eso está incluido en la cuota que pagan los clubes. Al no haber competencia, los clubes no generan dinero. La Liga tiene un gasto mensual entre sueldos, carga social y servicios que ronda los 150 mil pesos. Por eso estamos muy preocupados y rodeados de incertidumbre.

- ¿Todos los clubes quedaron a disposición del Municipio en caso de ser requeridos?

- La verdad, no sé si todos. Pero por lo que he conversado con los dirigentes, muchas entidades se pusieron a disposición del municipio por si necesitan sus instalaciones.