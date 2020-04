Video.- Lo bueno de la cuarentena: al fin dos pandas lograron aparearse en Honk Kong

Encerrados, sin visitantes y sin tener gran cosa que hacer, un par de pandas de un parque temático de Hong Kong decidieron al fin aparearse, tras casi una década de indiferencia mutua y fallidos intentos para lograr su reproducción.

Igual que la mitad del planeta, la hembra Ying Ying y el macho Le Le se tienen únicamente una a otro como compañía desde que la pandemia del coronavirus provocó la suspensión de las visitas del público al parque temático de la excolonia británica.

"Desde que Ying Ying y Le Le llegaron a Hong Kong en 2007, y tras intentos de apareamiento natural desde 2010, no se había conseguido ningún resultado hasta este año, pese a largo tiempo de aprendizaje" indicó el responsable del Ocean Park, Michael Boos.

Wholesome quarantine footage: Giant panda Ying Ying and Le Le in Hong Kong did what many people do under #coronavirus lockdown, do what comes naturally...for the very 1st time in a decade for this panda couple pic.twitter.com/kNH5bDrbgQ