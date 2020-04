Entró en una estación de servicio y le robó a todos

Sin respetar la cuarentena y en plena hora de la siesta, un hombre de algo más de 30 años llegó ayer en moto a una estación de servicio del barrio La Granja.

No se presentó apremiado por la urgencia de cargar combustible, sino para robar la mayor cantidad de dinero posible en “Gulf”, situada en 520 y 146.

Según lo informado posteriormente a EL DIA por el propietario, Marcelo Lulkin (40), el asaltante “apenas llegó acá, a las 2 y media de la tarde, estacionó su moto frente al minimercado e ingresó enseguida”.

Sin rodeos, pasó del otro lado del mostrador y amenazó de muerte a la vendedora “con una cuchilla como las que usan los carniceros”, puntualizó el comerciante.

Luego, indicó que “agarró la plata que había en la caja registradora y además enganchó a uno de los playeros, al que le revisó todos los bolsillos y le sacó también el dinero que tenía encima”.

“ME AGARRÓ JUSTO”

Para suerte del delincuente, el dueño de la estación de servicio se aprestaba en esos instantes a irse con la mayor recaudación que había en el lugar.

“Me agarró justo cuando me iba. Me mostró la cuchilla mientras me decía `dame la plata, dame la plata`. Y no tuve más remedio que entregársela, aunque también le pegué. Pero pudo escapar igual”.

Lulkin estimó que entre el dinero que el ladrón le quitó, más el que sustrajo del minimercado y el que le arrebató al playero “se llevó unos 30.000 pesos”.

De todos modos, aclaró, “recién mañana (por hoy) sabré exactamente qué cantidad de plata fue la que robó”. El ladrón actuó a cara descubierta, pero se cubría una parte con una chalina.

Según el comerciante, el atacante “estaba como drogado y sólo pedía plata, otra cosa no le importaba”.

Lulkin señaló que “todo duró un par de minutos” y reflejó que el delincuente “quedó filmado por nuestras cámaras de seguridad. El video ya se lo di a la Policía cuando fui a radicar la denuncia a la subcomisaría de La Unión”.

Se quejó de que “en plena cuarentena, las motos pasan por la 520 como si nada”. También de que “en 2 ó 3 años ya nos robaron 10 veces”.