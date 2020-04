La causa que sacudió a la Justicia y que espera juicio

En diciembre, la fiscal penal Betina Lacki (UFI Nº 2) pidió la elevación a juicio oral y púbico de la causa en la que está procesado Petrullo junto a otros 14 imputados, entre ellos el ex juez de Garantías de La Plata César Melazo, el ex barra de Estudiantes -y empresario de la noche- Rubén “Tucumano” Herrera y varios ex jefes de la Bonaerense. El proceso todavía no tiene fecha.

Según la investigación, se reunieron evidencias como para acusar al grupo de formar una asociación ilícita dedicada a cometer todo tipo de delitos, con supuesto amparo judicial y policial.

En 2014, Lacki empezó a investigar el crimen de Juan Roberto Farías, que ocurrió el 1 de diciembre de 2010, en 44 entre 26 y 27).

El primer fiscal de ese caso, Tomás Moran, fue desplazado después de que uno de los acusados, Javier Ronco, denunció que le había pedido 30 mil dólares, a través de un abogado, para desligarlo de la causa. Moran terminó procesado (fue detenido y permanece con arresto domiciliario) en una instrucción que se desprendió de la megacausa.

La hipótesis de Lacki es que Farías cayó bajo “fuego amigo” unos meses después de un espectacular escruche en la casa del director técnico de fútbol Roberto Zapata, en 13 entre 70 y 71, que los líderes de la banda habían ordenado “no tocar”. El robo sucedió cuando Zapata y su familia festejaban un cumpleaños en un salón del centro de la Plata, entre cuyos invitados estaba Melazo.

En julio de 2018 se hicieron las primeras detenciones. El escándalo creció un mes después, con la captura de Melazo, Herrera y Petrullo. La fiscal también pidió la detención a otro de los vinculados a la causa, el ex integrante de la Sala V del tribunal de Casación, el juez Martín Ordoqui. No se concretó porque el magistrado tiene fueros.