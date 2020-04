Más allá de la pandemia, Verón puso en duda si seguirá como presidente

La continuidad de Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes no parece segura más allá de octubre, de acuerdo a declaraciones formuladas en el marco de una entrevista a lo largo de la cual abordó los temas que hacen a la actualidad de la institución que lo tiene al frente y del fútbol argentino en general a partir de la obligada interrupción por la pandemia del coronavirus.

Verón puso en duda su postulación para un nuevo período de gobierno, y lo argumentó manifestando que “objetivos personales” lo podrían desviar en el día a día como principal directivo del Pincha.

En declaraciones a TNT Sports, la Brujita hizo también referencia a cuestiones que hacen al presente de Estudiantes en lo que tiene que ver con las consecuencias económicas que lógicamente acarrea el parate de una competencia oficial cuya reanudación no tiene fecha definida, y que está generando reacciones en la conducción de los clubes.

“Más allá de las economías de cada uno, vamos hablando con nuestros colegas, porque esto es un tema trasversal y las decisiones pueden ser parecidas”, resumió el titular de Estudiantes sobre las medidas que todos y cada uno tiene en estudio para manejar una crisis que calculó en “un año aproximadamente”.

Igual que varios clubes del país, y del mundo, porque es un tema generalizado, la conducción del Pincha comenzó una serie de conversaciones con los referentes del plantel para acordar algún tipo de recorte salarial para favorecer la economía institucional, con detalles que el propio Verón explicó.

“Hay que pensar de abajo para arriba, porque hay una franja de jugadores que seguramente puede hacer un esfuerzo, con quienes nos podemos sentar a hablar, pero también el club debe tener un equilibrio. Ver uno por uno el plantel”, trató de plantear la idea con la que trata de moverse la entidad.

La Brujita se apartó del fútbol por un momento, y en referencia al resto de los empleados que hacen posible el funcionamiento del club, dijo que “primero tenemos que pensar en la persona que lleva el mango a su casa, el de a pie, el que llega justo... Después si, tenemos que trabajar en un presupuesto anual, porque esto va a llevar un tiempo importante... No es que cuando vuelva el fútbol todo volverá a la normalidad”.

En esta dirección, Estudiantes ha venido considerando la forma de sostener toda la estructura institucional a pesar de las referidas dificultades, las que no sólo castigan a las economías de los clubes de Argentina, sino que también ha tenido consecuencias hasta en las Ligas más poderosas del mundo.

El regreso de la competencia oficial, en términos que continúan siendo analizados por cada una de las partes, no será una solución inmediata, y en eso la coincidencia es unánime, pues tras la salida de la cuarentena para el fútbol, todo será un volver a empezar para cada equipo.

“Cuando esto se reanude, hay que pensar más o menos en un mes y medio para que el jugador vuelva a competir, porque si lo hicieran antes de ese tiempo seguro se van a empezar a lesionar”, analizó el titular albirrojo ampliando con situaciones que hacen a futbolistas que en la presente cuarentena lejos están de entrenarse en la forma adecuada: “hay muchos que viven en un departamento y no pueden bajar a un gimnasio”, puso como ejemplo.

Por último, Verón adelantó no tener en claro su futuro como presidente de Estudiantes: “Nuestro mandato termina en octubre, y todavía no tengo muy claro cómo va a seguir”, confesó. Y tratando de aclarar, dijo que “tengo objetivos propios que me atraen y por ahí me desviarían mucho de lo que es la vida cotidiana del club”.