Aumentaron un 30% las denuncias por grooming

Las denuncias por casos de grooming y por publicaciones de imágenes y videos que contienen abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes aumentaron un 30 por ciento durante el aislamiento obligatorio por coronavirus, según informó ayer expertos en el tema en el marco del Día Internacional de las Líneas de Ayuda para la Niñez.

“Desde que comenzó el aislamiento preventivo, social y obligatorio, han aumentado considerablemente las denuncias sobre posteos en redes sociales con imágenes y videos de abusos sexuales contra niñas y niños”, señaló Yael Bende, asesora General Tutelar del gobierno porteño

“Las chicas y chicos, al estar tanto tiempo conectados a las redes sociales, están más expuestos a ser víctimas de delitos que ocurren a través de las redes, como ser el grooming entre otros tipos de delitos”, agregó

En este sentido, Bendel pidió “a los adultos que están a cargo de ellas y ellos que estén atentos a la actividad que desarrollan en las redes, con quiénes se conectan, que dialoguen con más sobre los riesgos a los que están expuestos”

“Como adultos, tenemos que tener en cuenta que en cada plataforma, desde Tik Tok hasta Playstation, existe la posibilidad que un chico o chica atraviese una situación de vulnerabilidad”, explicaron expertos, para quienes “es fundamental que los adultos dialoguen con ellos y que entre otras cosas le hagan entender que un contacto no es siempre un amigo, que no hay que confiar en alguien a quien no conocen y recordarles el daño que éstos pueden hacer”.

Para hacer las correspondientes denuncias “no deben compartirse las imágenes y videos porque constituye delito, sino que deben realizarse capturas de pantalla”, señalaron.