“Me clavó un cuchillo en la sien”, dijo el ex de Mühlberger

La detención del médico de los famosos, el doctor Rubén Mühlberger, sigue dando tela para cortar. Luego de que él mismo rompiera el silencio en la televisión, desde su casa, donde se encuentra haciendo la prisión domiciliaria, ahora habló su ex pareja, Alejandro Pugliese, con quien compartió vida durante once años.

En diálogo con “Informados de todo”, por América, Pugliese contó detalles de la tóxica relación que mantuvo con el doctor al que conocimos en la tele por tener pacientes famosos de la talla de Diego Maradona, Charly García o Moria Casán.

Según contó el hombre, que es diseñador de interiores, lo conoció cuando todavía “no era famoso”, en un boliche, y fue testigo del crecimiento profesional de su ex pareja. Incluso le hizo el diseño de interiores de su clínica actual.

“Era una relación con mucha fricción”, contó el hombre que, según dijo, se dio cuenta cómo era el médico a partir de sus primeros encuentros. “Lo conozco hace doce años y le saqué la ficha a primera vista que era un psicópata”, que pasaba del amor al odio en un instante.

Según relató, el punto de quiebre del médico fue cuando no le renovaron un programa que tenía en C5N. “Creo que ahí enloqueció”, sostuvo Alejandro, que vive en el country Abril.

Lo más picante de su testimonio llegó cuando contó que Mühlberger intentó asesinarlo hace ocho años. “Un día amaneció, de verano, almorzamos en mi casa y luego de una charla discutimos y me levanto de la silla y me llegó a clavar un cuchillo en la sien. Estoy vivo de casualidad. Me fui al baño y no sabía qué hacer. Me puse vendas y me limpié”, reveló el hombre sobre la situación extrema que vivió y tras lo cual, dijo, el médico terminó de comer y se fue como si nada.

Pugliese indicó que el médico “se ponía muy celoso” y no dudó en definir como “tóxica” a la relación que se cortó, de manera tajante, con el episodio del cuchillo. “A partir de ese momento ya no me dejó entrar más a la clínica”, sostuvo el hombre que aseguró que, desde ese entonces, no volvió a hablar con él.