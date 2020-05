Empiezan a rescindir contratos de los alquileres comerciales

La falta de actividad en diferentes rubros provocó que muchos comerciantes tuvieran que rescindir contratos de alquiler ante el temor de acumular deudas que en el futuro no se puedan saldar, tal como consignaron desde diferentes inmobiliarias de la Ciudad. Otro coletazo del COVID 19 y la subida del dólar es que las propiedades en venta bajaron su valor entre un 20 y un 30 por ciento.

Carolina Otero Rossi, al frente de una inmobiliaria de la Ciudad, asegura que se está empezando a ver la rescisión de contratos de locales comerciales, fundamentalmente en los rubros que no están habilitados para trabajar. “Por ejemplo los gimnasios y las peluquerías que se habían abierto recientemente y por ahí no tenían respaldo para pasar estos meses sin trabajar, prefieren cerrar a tener que endeudarse”, cuenta la martillera.

En relación al valor de venta de las propiedades, se indica que tienden a bajar por la subida del dólar, “se habla en cada caso, pero los dueños ya saben que hay una baja en los valores por la subida del dólar, pero además por la relación de oferta y demanda”, agrega Carolina Otero Rossi y estima que la caída en las propiedades ronda entre el 20 y el 30 por ciento.

También hay otra realidad y es la de los comercios que pueden trabajar, pero sufren los efectos de la caída en picada de la actividad. En ese caso las inmobiliarias funcionan como mediadoras entre las partes; algunos inquilinos apelan al “esfuerzo compartido”, piden una rebaja, pero se esfuerzan en cumplir con el monto acordado. Otros solicitan una bonificación.

Según un relevamiento realizado por el Observatorio Inmobiliario de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), apenas un 9 por ciento de los operadores consultados pudo concretar contratos de alquiler y sólo un 7 por ciento, alguna operación de compra venta. El 85 por ciento de los operadores que respondieron a la consulta, se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Desde otra inmobiliaria de la Ciudad, Estela Valverde cuenta que en abril muchos propietarios eximieron a sus locatarios de abonar los cánones de ese mes y en mayo accedieron a que abonaran un 50 por ciento. “Hay muy buena respuesta de ambas partes, pero a pesar de las quitas hoy por hoy los locatarios plantean que quieren rescindir igual los contratos porque al trabajar on line desde sus domicilios no se justifica seguir atados a un contrato de alquiler con diferentes cargas, ahora peleamos codo a codo para que no nos devuelvan los locales, pero a muchos se les hace insostenible”, dice la martillera.

Es que en muchas inmobiliarias se asegura que en La Plata no hubo respuestas que atendieran el dramático panorama comercial, ni se flexibilizó el pago de obligaciones.

“Estamos inmersos en una situación caótica para los locatarios que quieren devolver las llaves y para los propietarios que saben que cuando una cortina se baja no se sabe por cuánto tiempo permanecerá así”, apunta Valverde.

En cuanto al alquiler de viviendas se señala que hubo gente a la que se le vencieron los contratos, pagaron, pero necesitan irse y por eso sería importante que se autorizaran las mudanzas.

Por su parte el presidente de Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar también reconoce que “se está empezando a ver la rescisión de contratos” en locales comerciales, debido la crisis por el coronavirus que afecta a los comercios que no pudieron volver a atender al público.

Bennazar afirma que hay un porcentaje de locales cerrados que resuelve sostener hasta que active y otros que no ven claro el panorama y quieren renegociar el valor.

En tanto los precios de las propiedades registran bajas de hasta 30 por ciento en dólares, tras la implementación de la cuarentena.

Tras la flexibilización de la cuarentena, en CABA las inmobiliarias concretaron operaciones que estaban postergadas y registraron precios con bajas de hasta 30 por ciento en dólares.

En el mercado inmobiliario se confirma que la cuarentena agudizó la caída de la actividad que ya venía registrándose desde abril de 2018.

El vicepresidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, José María Sacco, asegura que “el sector inmobiliario está en terapia intensiva sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde hace dos meses que no podemos abrir las inmobiliarias”.

Sacco sostiene que “el sector está paralizado en un 75 por ciento desde el 2018 y esto se recrudeció con la cuarentena” y prevé que “cuando se termine la cuarentena las propiedades tendrán que bajar su valor en un 25 o 30 por ciento debido a la suba del dólar y a la crisis económica”.

Como se sabe, en la Ciudad las inmobiliarias están cerradas y en el sector se espera que las autoridades provinciales las incluyan entre las actividades permitidas. Los martilleros insisten en que adecuándose a protocolos de seguridad, se podrían por ejemplo dar turnos para visitar locales o mostrar inmuebles. Hasta el momento lo único que pueden hacer es el cobro de alquileres mediante transferencias bancarias, previamente se comunican con las partes a través de WhatsApp o correo electrónico.

“Si nos dejan abrir por lo menos vamos a recibir las llaves de los inquilinos que se van y en algún tiempo los propietarios estarán tranquilos de que todo estará en condiciones para ser mostrado”, apunta la martillera Otero Rossi.

