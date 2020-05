Empresas reclaman subsidios adeudados y reducen a la mitad la frecuencia de micros

Desde esta madrugada empresas del sistema de transporte urbano de la Región iban a reducir en un 50 por ciento la frecuencia de los micros al no poder afrontar los gastos operativos del servicio. La medida, confirmada a EL DIA por fuentes vinculadas a las cámaras del sector, se adoptó ante los atrasos en el pago de subsidios provinciales y nacionales para mantener congelado el precio del boleto.

Además anticiparon que el lunes, feriado nacional por el 25 de Mayo -sumado a la menor actividad por la cuarentena-, directamente no circularán los micros en la Región; mientras que el martes los servicios se retomarán con la mitad de la dotación con la que estaban circulando hasta ahora.

Las fuentes consultadas por este diario, vinculadas a las cámaras empresariales, señalaron que todavía resta definirse el esquema para los días subsiguientes, pero se bajara la posibilidad de que sigan funcionando con las frecuencias reducidas a la mitad.

La noticia, claro está, generó preocupación e incertidumbre entre los pasajeros, sobre todo entre quienes cumplen trabajos esenciales y están obligados a desplazarse para llegar a cumplir sus labores.

La medida, explicaron, se tomó ante los atrasos en el pago de los subsidios para el transporte, lo que redunda en la imposibilidad de afrontar los gastos operativos. “Las unidades continúan circulando en cuarentena con los mismos costos, los micros van vacíos y se recauda muy poco”, deslizaron desde una de las empresas.

A esta altura de la cuarentena, de acuerdo a registros oficiales, el uso del transporte público está en un 15 por ciento respecto de un día común. “En el comienzo de la cuarentena estaba a un 5 por ciento, y aumentó un 10 por ciento en el último período, llegando al 15% respecto a un día habitual” antes del aislamiento obligatorio, se explicó.

De concretarse la protesta como estaba previsto, en La Plata afectaría tanto a las líneas interurbanas (273, 307, 275, 214 y 202) como a las municipales (Este, Oeste, Sur, Norte, 561, 506, 508 y 518).

La medida, señalaron, no solo afecta a nuestra región, sino que alcanza también a otras localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que fue adoptada por las cámaras que nuclean a las empresas de transporte. Semanas atrás, según reflejara este diario, las corporaciones empresariales del transporte (Asociación Civil Transporte Automotor, Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires), enviaron misivas expresando a las autoridades “la gran preocupación ante la muy delicada situación económica que atraviesan las empresas”.

Desde una empresa que gestiona varias líneas de micros urbanos locales señalaron que “estábamos haciendo grandes esfuerzos para mantener el servicio. Pero los micros circulan vacíos y no se recauda casi nada. Sin subsidios (que son para mantener congelado el boleto) no se pueden afrontar los costos, que son los mismos de antes de la cuarentena: salarios de los choferes, mantenimiento mecánico, combustible, seguridad... y otros nuevos por los protocolos de higiene” por el COVID-19, dijeron. Y aseguraron que de los subsidios “están adeudando una parte de marzo y de abril no pagaron nada”.

Mientras, en la ciudad de Buenos Aires y los partidos que conforman el AMBA, entre ellos La Plata, Berisso y Ensenada el reempadronamiento de los trabajadores exceptuados del aislamiento obligatorio y las restricciones al uso del transporte público parece ser un hecho. Incluso se podría hasta incluir el cierre de estaciones de trenes. Todo esto se proyectan como los ejes de las medidas que se adoptarán en la próxima etapa de la cuarentena y que hoy anunciará el presidente Alberto Fernández (ver página 5).