Desafían al “dino” de City Bell desde Berisso: a ver qué personaje baila mejor

Días atrás, para atenuar los efectos de la cuarentena obligada por el COVID-19, un vecino de City Bell (I.F. sus iniciales) resolvió disfrazarse de dinosaurio y entretener, caminando por el predio, a los pequeños consorcistas del country en el que vive. EL DIA publicó la curiosa iniciativa y ahora una “profe”, que también se viste de “dino” y baila para sus alumnos -vía redes sociales- lo invitó, a través de este diario, a un duelo de coreografías, “a ver quién gana”, desafió la joven que dicta educación física en distintos jardines de infantes y escuelas primarias de Berisso.

“Si quieren, que denuncien a un dinosaurio”, planteó el vecino de Lomas de City Bell ya enfundado en el traje del típico reptil prehistórico y salió a caminar por los espacios comunes del barrio cerrado. Su insólita presencia en las calles internas de la urbanización provocó tal revuelo en el vecindario que ahora está obligado a salir a diario. “Saludo a los chicos, que sólo pueden hacerlo desde la puerta de sus casas, sin acercarse”, contó.

Rosa Bidese, vecina del barrio Villa Nueva de Berisso, integra el equipo de profesores de educación física de los jardines 909 y 913 y las EP 4 y 10, todos establecimientos educativos de Berisso.

Desde el arranque del aislamiento social tuvo que empezar a pensar Rosa de qué manera generaba actividades para sus alumnos de manera virtual. Con una compañera de tareas, la también “profe” Paola Massera, comenzaron a intercambiarse videos y recrear de ese modo a su hijo Bautista -7- y al hijo de su colega, Arón -5-. Entonces se le ocurrió vestirse de dinosaurio cada viernes, improvisar una coreografía y subirla a las redes donde están conectadas las familias de sus alumnos.

Los “dinos” ya son un furor en la cuarentena de la Región. ¿Aparecerán más?

“Me disfrazo y hago todos los viernes una ‘coreo’ distinta. Los chicos, después de verla por WhatsApp, Facebook o el blog de los jardines, tienen que hacer alguna devolución. Lo hacemos para que todo esto sea un poco más divertido”, explicó la docente.

La “profe” y los chicos de las salas del inicial y de los grados de la primaria donde ella trabaja vieron la publicación de EL DIA que destacaba el espectáculo montado por I.F. en el barrio cerrado de City Bell. Surgió así el desafío: “nosotras, con otras profe, docentes y directivos de las escuelas armamos una coreografía, la muestran en el diario y con eso lo invitamos a que él haga la suya; a ver quién gana”, propuso la joven.

Todo se inició, como se dijo, frente al tedio que produce, por momentos, la cuarentena que hay que enfrentar para evitar contagios de coronavirus. I.F. relató que la prohibición, por normas internas del barrio, para salir a caminar por el predio, causó tironeos entre el consorcio y la administración del lugar.

“Salí a dar una vuelta porque no daba más. Se me ocurrió viendo una pagina de Mercado Libre donde ofrecían disfraces de dinosaurio inflables. Pedí uno y me lo trajeron. Dije: que denuncien a un dinosaurio”, relató.

Este “dino” -el de color marrón- tiene nombre: “Chilosaurio” le puso quien lo encarna. Al otro, el de Berisso, verde, todavía no lo bautizaron.

“Al final caminé tanto que me cansé y le tuve que pedir un monopatín prestado a mis hijos”, comentó, gracioso, I.F. que asegura que no para de recibir pedidos de visita.

En rigor, su idea era dar una vuelta por el predio. Pero un vecino le sacó una foto y la imagen se viralizó.

Enterado del reto que le llegó desde Berisso, “Chilosaurio” respondió de inmediato “acepto” y añadió: “todo sea para ayudar y divertir a los chicos”.

Por otra parte, se supo que el de City Bell y el de Berisso no serían los únicos dinosaurios que intentan entretener un poco a los niños y niñas de la Región, por lo que podrían ser más de ese par los que podrían sumarse al desafío.