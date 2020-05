Phoebe responde: para la actriz, “Friends” era “progresista” para su época

Los millennials han tomado a “Friends” de punto: seriéfilos sin demasiado respeto por el pasado, muchos decidieron darle una chance a la mítica sitcom de los noventa aunque, al parecer, solo con la intención de criticarla, como para demostrar que tenían razón en ni siquiera verla porque, para los jóvenes, todo tiempo futuro es mejor.

El análisis fue sesgado, notablemente: más allá de si les resultaba gracioso o no (el humor, está claro, puede envejecer), se concentraron en ciertos aspectos culturales que han mutado desde 1994, fecha de estreno de la serie, atacando que Ross le insistiera a su hijo para que juegue con soldaditos y no muñecas, o que el elenco fuera completamente blanco, y haciéndose los distraídos con el hecho evidente de que Ross estaba siendo parodiado, por ejemplo, y que, aunque fueran todos blancos, la historia apuntó a una diversidad inédita en tevé, incluyendo una boda gay. Esa maldita costumbre contemporánea de descontextualizar las ficciones imaginando, además, que el actual estado de cosas es universal e insuperable, un púlpito moral desde el cual juzgar el pasado.

Eso mismo disparó, con más amabilidad, Lisa Kudrow, una de sus protagonistas, al escuchar las críticas: 16 años después de su final, Kudrow, quien encarnó a Phoebe, ha salido en defensa de la producción, a la que ha calificado como “progresista”.

En una entrevista con The Times la actriz habló sobre las críticas por el “elenco completamente blanco” de la serie, asegurando que la ficción debía ser vista “como una cápsula del tiempo y no como algo que hicimos mal”. Kudrow admite que no se arrepiente de interpretar el papel de Phoebe Buffay pero cree que la historia tendría más diversidad si se rodara hoy. “No tendría un reparto únicamente blanco, eso seguro”, reconoció.

“Había un chico cuya esposa descubrió que era lesbiana y estaba embarazada y criaron al niño juntos. También tuvimos una maternidad subrogada. En ese momento, era progresista”, explicó la intérprete refiriéndose a Ross.

David Schwimmer, quien se metió en la piel de Ross, ya habló sobre este asunto en una entrevista para The Guardian en enero. “Esa serie fue innovadora en su momento por la forma en que manejó de manera tan informal el sexo, el sexo con protección, el matrimonio homosexual y las relaciones”, argumentó. Su personaje fue descripto por muchos como tóxico, y el final de la serie, en la que convence a Rachel de abandonar el trabajo de sus sueños en París y quedarse con él, está en la antítesis de la generación de “La La Land”.

La serie terminó hace 16 años, pero estaba por volver: estaba previsto que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer se reunieran en un especial de “Friends” sin guión a mediados de este año, pero parece que los fans tendrán que esperar y ver cómo afecta a las producciones la evolución de la pandemia de coronavirus. Este episodio se podrá ver en HBO Max, servicio de streaming que llegará al mercado estadounidense el próximo 27 de mayo.