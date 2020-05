Capítulo 2: Nicole, atacada otra vez por la entrevista a Chinda

La entrevista que Nicole Neumann le realizó a la médica Chinda Brandolino fue viral... pero para mal: las declaraciones de Brandolino fueron tan polémicas (se refirió a la actual crisis de COVID como una “falsa pandemia”) que generó una ola de repudios que recayeron sobre la blonda, claro.

Es que Brandolino es reconocida militante antivacunas, posición que Nicole no comparte, aunque tuvo que salir a aclararlo luego de prestar su micrófono a Chinda y de que incluso la atacaron en tevé: en “Nosotros a la mañana”, cuando el experto en desmontar sectas Pablo Salum disparó contra Neumann.

“Opino que la doctora sí es antivacunas y creo que es peligroso darle lugar en los medios masivamente. Entiendo que por ahí Nicole no lo sabía, pero la médica es una persona bastante peligrosa y darle lugar es una manera de avalarla”, le dijo el especialista a Nicole, y ella se defendió.

“A mí no me parece, porque en ese caso los periodistas que le hacen notas a gente como Barreda, o a violadores y asesinos en las cárceles, ¿hacen apología de eso? No me parece, uno puede escuchar o no la opinión de otra personas. Y si esta médica dijera cosas tan graves, ¿cómo puede ser que no le hayan sacado la matrícula?”, dijo la blonda, y Salum la siguió: “Depende de cómo lo hagas y cómo lo titules. Si después te preguntás si está bien que Barreda haya asesinado…”

“Nadie dijo eso. Ningún título fue si está bien o no lo que dijo la médica”, contestó Nicole, y explicó: “A mí me proponen hacerle una nota a una médica que tiene una visión totalmente diferente de las cosas, de dónde viene la pandemia, que plantea el funcionamiento de algunas vacunas, que investiga las vacunas. No dijo estar en contra de las vacunas, ella dice que hay algunas vacunas que habría que investigarlas porque supuestamente no harían el efecto que se cree que hacen. En ningún momento se proclama antivacunas. Igualmente, yo no estoy acá para defender los dichos de la doctora, ella tiene sus investigaciones, y en todo caso que sea un médico quien le refute lo que dice”.