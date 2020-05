Ya suspenden cirugías programadas por la falta de pago a los anestesistas

Comenzaron a suspender las operaciones programadas en hospitales de la provincia de Buenos Aires por el conflicto generado por la falta de pagos a los anestesiólogos. Desde el próximo lunes, 1° de junio, anuncian, también se dejarán de cubrir las guardias, con lo cual los establecimientos de la red de salud pública no podrán utilizar los quirófanos.

Desde la cartera sanitaria bonaerense informaron que aún no avanzó el trámite de homologación del convenio con las siete sociedades de anestesiólogos que tiene la provincia de Buenos Aires, y no hay fecha de pago de los honorarios.

La Sociedad Platense de Anestesiología (SPA) gestiona el convenio para los hospitales de nuestra ciudad, Ensenada, Berisso y Magdalena, entre otras ciudades de la Región. Esto incluye a unos 100 profesionales que prestan servicio para las intervenciones programadas y urgencias.

Javier Rodríguez, presidente de la SPA, contó: “No tenemos contacto con funcionarios de la Provincia. Han cerrado todas las vías de diálogo. El convenio no está firmado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por lo tanto no hay avance en la gestión del pago. De no cumplir con esa obligación, la Provincia se quedará sin servicio porque es casi imposible seguir con esa actividad porque sin cobrar no hay dinero ni siquiera para ir a trabajar”.

Según pudo saber este diario, en esta primera etapa de la agudización del conflicto, en diferentes distritos bonaerenses comenzaron a suspender el servicio de anestesiología para operaciones programadas. La segunda etapa incluirá la falta de cobertura de guardias.

En nuestra ciudad, los anestesiólogos de los hospitales de Ensenada, Gonnet, Melchor Romero y del Hospital de Niños, dejarán de cubrir las guardias desde el próximo lunes, cuando comience el mes de junio. En Ensenada, ya suspendieron las cirugías programadas.

Carlos Marcheschi, secretario general de la SPA, indicó que “hasta el momento no existe un convenio vinculante y la Provincia adeuda todo el 2020 trabajado”.

Fuentes vinculadas a los anestesiólogos de distintos distritos del interior bonaerense informaron que se viven situaciones extremas. Por ejemplo, en San Nicolás adeudan los pagos desde diciembre 2019, y en el Hospital de Las Flores ya están suspendidas las cirugías programadas.

Silvia Chavarría dijo en redes sociales que la Provincia “no ha efectuado los pagos correspondientes a las prestaciones anestesiológicas de enero, febrero, marzo, abril y lo que va de mayo, en los hospitales pertenecientes al ministerio de Salud, tal el caso del Hospital Las Flores, donde me desempeño”.

Cada año se renueva el convenio entre las partes (cartera sanitaria provincial y las siete sociedades de anestesiólogos que tiene el territorio bonaerense), pero este año, tras distintas negociaciones, no hay ratificación de las condiciones acordadas por parte del ministerio de Salud y el gobernador provincial.

“Para nosotros se está haciendo insostenible. El servicio en los hospitales sigue funcionando por la buena voluntad de los anestesiólogos”, indicó Rodríguez, presidente de SPA.

Como publicó este diario en ediciones anteriores, una jornada de guardia de un anestesiólogo profesional calificado ronda los 20.000 pesos. Si se multiplica por 30 días, cada hospital debe pagar más de 600 mil pesos mensuales. Si esa cifra vuelve a multiplicarse por 90, que es la cantidad de hospitales públicos que tiene la Provincia a su cargo, el monto llega a los 54 millones de pesos. Las cuentas siguen: como los profesionales llevan cuatro meses completos sin cobrar, la cifra global supera ampliamente los 200 millones de pesos.

ACUERDO EN BRANDSEN

Por otra parte, la SPA, la municipalidad de Brandsen y el colegio de Médicos Distrito I, informaron que hubo un acuerdo entre las partes para retomar el convenio y se retomó el servicio de anestesiología en el hospital municipal Francisco Caram, que tenía el quirófano cerrado desde marzo pasado.

“Por la buena predisposición de las partes, se pudo lograr el acuerdo para que el hospital de Brandsen vuelva a contar con el servicio de anestesiólogos profesionales debidamente calificados”, informó Jorge Mazzone, presidente del colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 1, que impulsó el diálogo entre las partes para que la Comuna de esa ciudad comience a pagar lo adeudado a la SPA y se pueda restablecer el servicio de anestesistas en el hospital Caram.

500 Anestesiólogos están afectados por la falta de pago de la provincia de Buenos Aires por los servicios prestados de enero a abril.