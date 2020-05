La Serie A definió fecha de retorno

Luego de mucha negociación, finalmente el Gobierno llegó a un acuerdo con los encargados del Calcio, que volverá a la acción el 20 de junio, aunque una semana antes tendrá reanudación la Copa Italia, que ya se encuentra en instancias decisivas.

El ministro de deportes, Vincenzo Spadafora, afirmó en cuanto a los términos de la decisión: “Participé de una reunión muy útil con todos los componentes, ya que dijimos que el fútbol se reiniciaría cuando estuvieran dadas todas las condiciones de seguridad y cuando el Comité Técnico Científico (CTS) nos diera el visto bueno. Ahora el país está comenzando de nuevo, el deporte está empezando de nuevo", destacó. "El CTS aprobó el protocolo para la reanudación competitiva y confirmó la necesidad indispensable de cuarentena en caso de que un jugador demuestre ser positivo", remarcó.

"La otra cuestión fundamental será el hisopado a los jugadores, que de ninguna manera podrá alterar las necesidades de todos los ciudadanos italianos y no tendrán preferencias de ningún tipo. Por último, el ministro aclaró: "Le pregunté a la Federación de Fútbol qué se haría si el campeonato se reanuda y volviera la emergencia sanitaria. Ellos me aseguraron que hay un plan B y C, playoffs y cristalización de la clasificación", sostuvo.

En cuanto a la Copa Italia, prevista para la semana del 13 de junio, infirió: "Personalmente espero que pueda ser una señal positiva para todo el país. Eso estaría claro: sería un reinicio de tres competiciones importantes para el beneficio de todos los italianos", concluyó.