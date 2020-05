Por una pérdida les cortaron el gas y llevan 3 meses de penurias

Cuarentena para salir de sus casas y cuarentena para casi cualquier necesidad doméstica. En un complejo habitacional de Altos de San Lorenzo, donde la mayoría de sus ocupantes son adultos mayores, un poco menos de la mitad de las unidades carece del suministro de gas desde hace dos meses. Hubo una pérdida del fluido, se arrancó con la obra de reparación y a mediados de marzo los trabajos se paralizaron. Desde entonces se arreglan con garrafas y artefactos a electricidad.

Se trata de 46 dúplex, de los cuales del número 20 hasta el último recuperaron el servicio hace rato, pero del 1 al 19 viven teniendo que ingeniárselas para alimentarse, asearse y calefaccionar los ambientes.

Paula Rodríguez, que vive en la casa número 18 de la urbanización de 27 entre 72 y 73, aseguró que ya no aguanta las complicaciones de la vida cotidiana sin el suministro de gas natural. Se adelanta, además, a lo que podrían ser los próximos días y semanas al no poder encender las estufas en un contexto de pleno invierno.

“Tengo 79 años y la estoy pasando mal sin gas en mi casa. Arreglaron una parte y la otra, que me corresponde, no; la dejaron sin terminar”, dijo Rodríguez.

Ahora, ¿cómo hace la vecina para cocinar, calentar un poco su hogar y hacerse un té? “Con todo eléctrico: horno, pava, estufa. No quiero ni pensar lo que me va a llegar de factura de luz”, se lamentó la jubilada de Altos de San Lorenzo.

Según señaló la mujer, la empresa que encaró la obra de gas en el complejo de viviendas es de Berisso y sus trabajadores no podrían continuar con las tareas porque el aislamiento social dictado para frenar el coronavirus se lo impediría.

En la vivienda que lleva el número 18 viven José Crha y su mujer. También ellos sufren las consecuencias de no recibir gas en su domicilio. “Nos estamos arreglando con una garrafa de cuatro kilos, pero no es cuestión. Por dos vecinos que no pagaron lo que correspondía no quieren seguir con la obra. No es justo”, se quejó el vecino.

Camuzzi, la distribuidora del servicio, respondió a EL DIA que no se recibieron solicitudes de inspección para ese barrio. “Sufrió un corte por pérdida con fecha 15/02/20. Desde los primeros días de declarada la cuarentena abrimos distintos canales de contacto donde los instaladores matriculados realizan sus pedidos de inspección. Para el caso que nos ocupa sería por medio del correo: laplata2@camuzzigas.com.ar.”, puntualizaron fuentes de la empresa.