Dieron de alta a la futbolista argentina que contrajo el coronavirus

Ya se produjo el alta médica de Stephanie Rea, la primera futbolista en dar positivo de COVID-19 y se encuentra en su hogar.

La futbolista se hallaba aislada en uno de los hoteles de la Ciudad, y su club Excursionistas publicó en las redes un texto al respecto.

"Stephanie Rea acaba de ser dada de alta y ya se encuentra de regreso a su hogar. Agradecemos a todas las personas que le hicieron llegar su apoyo y pronto estaremos informando cómo colaborar con ella para su vuelta a la normalidad", publicó la institución en su cuenta de la red social Twitter.

El pasado 24 de mayo, y a través del mismo medio, Excursionistas anunció que Rea había dado positivo por el virus coronavirus y que se encontraba bajo tratamiento médico.

Tras conocerse la noticia, la jugadora de 23 años, que vive en el Barrio 31 de la ciudad de Buenos Aires, expresó: "Cuando me dijeron que era positivo me angustié, me puse triste. Si uno se pone nervioso, el virus se agarra peor de tu cuerpo. No hay que hacerse la cabeza".