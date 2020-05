Conmovedora historia de un mozo platense: la angustia de la cuarentena y el intento de quitarse la vida

Marne Fontán tiene 49 años y una vasta trayectoria en distintos oficios en las cocinas de varios restaurantes de La Plata. El rubro gastronómico es uno de los más castigados por las consecuencias económicas de la pandemia y su estado personal lo llevó a situación extrema: intentar quitarse la vida. Ya recuperado de ese momento, le contó su historia a EL DIA y cómo planea su futuro inmediato para reinventarse y dejar atrás ese momento dramático.

"Yo trabajaba en el reconocido restaurante La Tasca de Paco en La Plata. Pasé por distintos puestos en la cocina y en el último tiempo lo estaba haciendo como mozo. Como se sabe, los mozos tenemos un sueldo mínimo y el resto lo completamos con las propinas. Al mismo tiempo, yo estaba cuidando a mi papá porque estaba muy mal de salud", relató.

Sobre el quiebre en su vida, así lo detalló: "Me tocó quedarme sin trabajo, cobré algo de dinero y no hice juicio ni nada porque me conocen en todos lados en el rubro y no quería tener una mancha en el currículum. Con la ayuda a mi padre y otros gastos, esa plata se me acabó rápidamente".

Respecto al momento en el cual pensó en la drástica decisión relató: "Se me cayó el mundo, tuve un intento de suicido donde tomé un sedante para caballos, que es una droga que se les da para dormirlos cuando están muy excitados. Yo me tomé 50 mililitros, cuando unos 10 ml matan a un caballo. A mí no me mató. También tomé un vaso de amoniaco".

"Se me vino todo abajo, no pensé, se me apagó todo y dije, si me duermo que sea para siempre. Estuve internado en el hospital San Juan de Dios, justamente Dios no quiso que me vaya", agrega.

"Cuando me desperté no lo podía creer. Uno se da cuenta de que tiene gente alrededor y el apoyo. Uno cuando se quiere suicidar es egoísta. Lo primero que pensé cuando me desperté fue llamar al SAME y me trasladador al hospital donde me atendieron diez puntos".

SALIR DEL POZO Y VOLVER A EMPEZAR

Lejos de ocultar su historia, Marne decidió ponerle el pecho a la situación y dar vuelta la página: "Cuando me dieron el alta salí estaba convencido y con las energías para salir lo antes posible del pozo. Soy cocinero recibido, me puedo desempeñar en el rubro de la gastronomía. Mi intención es armar un proyecto de viandas".

"Quiero que sean de primera y con buen nivel de materia prima y a un precio razonable para que puedan acceder todos. Tengo amor por lo que hago, y estoy hace más de tres décadas vinculado al rubro", agrega entusiasmado.

Marne tiene una destacada trayectoria en el rubro en la Ciudad. En su currículum detalla que además de un último paso en Latasca de Paco, también se desempeñó como jefe de cocina en cervecería Gretel, también fue cocinero en el club Ateneo.

Anteriormente fue encargado de producción en la fábrica de pastas Gatto Rosso, encargado en Barfrere's y propietario de la concesión en el club Mundial.