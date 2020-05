Tras el desesperado pedido, PAMI entrega el material para afiliados ostomizados

María Ramírez es una abuela platense de 94 años que salió a denunciar esta semana en EL DIA la falta de entrega de bolsas de colostomía por parte de PAMI (vea: El drama de abuela platense de 94 años: denuncia que PAMI no le entrega las bolsas de colostomía). Según afirmó, por este faltante está expuesta a padecer lesiones en una cirugía que se practicó hace más de diez años a causa de un cáncer de intestino, además de la angustia que le provoca lidiar con la obra social para poder conseguir este elemento de suma importancia para su salud. Lo cierto es que tras la publicación de la nota, la mujer tardó sólo 20 minutos en conseguir lo que necesitaba, gracias al aporte de otros lectores que se comunicaron con la redacción de este diario.

A raíz de la exposición de su caso, desde la obra social reconocieron que no se estaba entregando el material a personas ostomizadas y aseguraron que en los próximos días los afiliados podrán presentarse a la sucursal de Correo Argentino más cercana a su domicilio para solicitar los elementos. Desde el PAMI recordaron que ante este contexto el Correo Argentino dispuso un horario exclusivo de atención para clientes mayores de 60 años o grupos de riesgo. Dicho horario se desarrollará por el término de dos horas comenzando a partir del horario de apertura de cada sucursal. Si se acercara un representante del afiliado (familiar, apoderado, etc.) que no sea población de riesgo ni mayor de 60 años, va a poder ingresar en el horario exclusivo, si en la sucursal no hay nadie a quien haya que darle prioridad de atención, como así también en el resto del horario de atención.

Además informaron que desde ayer se encuentra habilitado el padrón de ostomía en Correo Argentino y los afiliados podrán acercarse a solicitar el insumo. En el caso que el afiliado haya tenido entrega en el mes anterior deberá acercarse a la misma sucursal para retirar el insumo a partir del día 4 de junio.

Ramírez le contó a este diario que "esta situación de no poder conseguir la bolsa me provoca problemas de ansiedad y malestar, pero sobre todo me puede producir lesiones donde tengo hecha la cirugía", y agregó que "al no contar con la bolsita uno puede padecer varias lesiones".

¿CUÁL ES EL CIRCUITO DE PROVISIÓN?

1) El afiliado deberá acercarse a la sucursal de Correo Argentino más cercana a su domicilio para solicitar los elementos de colostomía (la entrega de los insumos se realiza una vez por mes)

Deberán llevar: la Credencial de PAMI y su DNI; y en caso de que concurra un familiar, el mismo deberá presentar también su DNI.

2) La sucursal de Correo le confirma al afiliado si se encuentra su pedido.

3) En el Correo le van a dar el comprobante de su solicitud y la estimación del tiempo de entrega (aproximadamente 72 hs posteriores a la fecha de pedido del insumo en la sucursal).

4) Dentro del plazo previsto el afiliado deberá acudir a la sucursal a retirar los productos sin cargo.

5) En el caso que no se acerque a retirar los productos, la sucursal de Correo solo puede mantenerlos en guarda por el término de 10 días hábiles, pasado ese periodo se devuelven al depósito y no se puede generar un nuevo pedido para dicho mes.