Tinelli habló de espionaje en el gobierno de Macri y Lombardi lo trató de mercenario

El conductor televisivo y empresario artístico, Marcelo Tinelli, se volvió a meter en el barro de la política y ayer salió a denunciar un presunto espionaje realizado durante el gobierno de Mauricio Macri, al señalar que tenían “un aparato del Estado para perseguir a los que pensaban distinto”.

“Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la Afip. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse“, escribió Tinelli en su cuenta de Twitter.

Esta semana, la titular de Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la kirchnerista Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la Justicia por supuesto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante la gestión de Cambiemos.

El miércoles, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso resolvió pedir una ampliación de esa denuncia, y decidió constituir una subcomisión para investigar la denuncia de un ex funcionario del Ministerio de Defensa por un supuesto atentado en su contra.

La denuncia de la AFI por presunto espionaje generó el repudio de diferentes sectores políticos del oficialismo que aparecen mencionados entre las supuestas víctimas.

La réplica

Desde el macrismo relativizaron la denuncia de espionaje, que se basa en un archivo con direcciones de mail. Pero ayer el ex secretario de Medios Hernán Lombardi, salió con los tapones de punta contra Tinelli: “La crisis se está profundizando y cuando estas cosas pasan, la economía se pone insostenible. Ahí aparecen las bombas de distracción. Acá hay elementos de distracción para que discutamos otra cosa, pero como la crisis es tan fuerte, ese objetivo no se consigue. Entonces aparece Tinelli...mercenarios de todo tipo, a los que les dicen ‘hablá de esto para distraer la atención de lo que nos pasa’”, advirtió el ex funcionario macrista.

E insistió en su cuenta de Twitter: “Todos los esfuerzos de todos los argentinos están destinados a la solución de la crisis. Es altamente sospechoso y preocupante que justo en este momento aparezcan globos de ensayo para distraer la atención”.

Pero el conductor televisivo y presidente de San Lorenzo, tomó el guante y contragolpeó: “Es un honor que uno de los mejores funcionarios que tuvo el Estado Nacional, pagado por todos nosotros, y que integró gabinetes de dos de los gobiernos más maravillosos de la historia, como los de De la Rúa y Macri, diga esto de mi. Gracias @herlombardi. Existen los #MercenariosM ?”, ironizó.

Pero la denuncia de Tinelli tuvo otro fuerte choque entre el empresario de TV y una ex funcionaria de la Afip durante el gobierno anterior.

“Te apretaban con la AFIP”, dijo en ese caliente tuit Marcelo Hugo, sumando de esta manera a sus acusaciones al organismo recaudador.

Por la red social del pajarito le salió a contestar Jimena de la Torre, ex N°2 de la AFIP: “@cuervotinelli como alta funcionaria de Afip que fui, pido que no difame impunemente. No es cierto que la Afip se usara para apretar. Jamás se utilizó la información para armar carpetazos como lo hacia @CFKArgentina (por la ex presidenta y actual vice, Cristina Kirchner). Afip se gestionó en base a procesos reglados sin discrecionalidad”, argumentó.

Pero no quedó ahí: “Jimena, se nota que como alta funcionaria de la Afip que fue, no estaba al tanto de los aprietes de sus superiores. Acá le mando una foto de un archivo de su compañero Mecicovsky donde se muestra que buscaba info mía, para después apretar. Tengo más pruebas. Y la Justicia también”, respondió el conductor.