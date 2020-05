Grabois, duro: "antes reinaba la idea del roban pero hacen, y ahora no roban y no hacen"

El dirigente social Juan Grabois se quejó de las demoras que existen en la entrega de ayuda social a comedores comunitarios y dijo que antes el concepto era "roban pero hacen" y ahora es "no roban pero no hacen".

Grabois, allegado al papa Francisco, fue una de las figuras cercanas al oficialismo que alzó la voz cuando saltó el escándalo de los sobreprecios en la compra de alimentos para ayuda social que terminó con la salida de algunos funcionarios del ministerio de Desarrollo Social.

En esta oportunidad, si bien dijo que "soy oficialista por primera vez en mucho años de mi vida", deslizó algunas críticas al gobierno de Alberto Fernández. En ese sentido consideró que "no creo que haya cambiado mucho después de los episodios de sobreprecios y termina ganando la idea del robo".

En declaraciones a la prensa, el líder de la CTEP dijo que "con todo lo bueno que hace el gobierno, que es mucho, el hecho de que la comida no llegue a los comedores me da bronca" y que "veo lo mal que la pasan los compañeros que no pueden 'changuear', pero no me gusta que se use ese sufrimiento para justificar todo".

"Hay un problema de espectáculo. Entiendo que la política tiene mucho de comunicación y lo respeto. Pero cuando la comunicación tapa a la realidad, estamos jodidos", indicó y agregó que "la sociedad compra a un buen charlista que a un dirigente eficiente".

Respecto de la polémica instalada por la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria a presos que cometieron delitos graves, argumentando los riesgos por la pandemia de COVID-19, Grabois expresó que "entre liberar violadores y gente que cometió crímenes aberrantes o dejar todo como está hay muchos caminos intermedios", al tiempo que consideró que "uno de los factores de atraso que tiene este país es que los jueces no son jueces. Se rigen por los medios, por el clamor social y por la plata, no por la ley".