Alberto Fernández y Cristina Kirchner, reunidos durante tres horas en Olivos

El presidente Alberto Fernández se reunió esta tarde en la Residencia de Olivos con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un encuentro que se prolongó durante tres horas.



La ex mandataria ingresó a la residencia oficial pasadas las 15.30 y fue recibida por el jefe del Estado, confirmaron fuentes oficiales, que luego precisaron que el encuentro se extendió durante tres horas.



El encuentro de hoy había sido confirmado anoche por el propio mandatario durante una entrevista al canal de noticias TN, al ser consultado cuándo había sido la última vez que había hablado con Cristina Fernández, y el Presidente respondió citando un mensaje del mismo día en el que precisamente coordinaban la reunión de hoy.



Según confiaron a Télam voceros del encuentro, "es normal que casi todos los días" Cristina Fernández y Alberto Fernández "hablen sobre diferentes temas de agenda de gobierno" y agregaron que en esta ocasión, la "agenda fue variada como en cada charla que tienen".



"Es habitual el diálogo entre Alberto y Cristina, un presidente y una vicepresidenta. Fue una reunión de las tantas que tienen, ya sea personalmente o por teléfono", añadieron.



En la entrevista televisiva que brindó anoche, el Presidente remarcó su buena relación con Cristina Fernández de Kirchner y la "responsabilidad común" de cara a la gestión del gobierno, y agregó: "Los dos tenemos una responsabilidad común y estuvimos distanciados durante mucho tiempo para ponernos a discutir ahora".



La entrevista de anoche tuvo lugar en la Residencia de Olivos, luego del encuentro que el mandatario mantuvo con empresarios y sindicalistas, que le expresaron formalmente su apoyo a las negociaciones con los bonistas extranjeros, a quienes se les ha "hecho una propuesta muy sostenible", según dijo Fernández.



"No están perdiendo dinero, están ganando menos", sostuvo Fernández, para luego precisar que "en lugar de pagar 7 puntos de interés les estamos proponiendo pagar 2 puntos, efectivamente están dejando de ganar 5 puntos, en un mundo que está pagando cero de interés".



"Nos hemos fijado el 8 de mayo para que se solucione el tema de la deuda y ya veremos cómo se soluciona si aceptan o no la propuesta que hemos hecho", dijo el mandatario.



Fernández de Kirchner, en calidad de presidenta del Senado de la Nación, había estado presente semanas atrás en la Residencia de Olivos para acompañar el anuncio sobre la oferta argentina a los bonistas, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



En aquella ocasión, el Presidente destacó la presencia de la Vicepresidenta con la publicación de un video en sus redes sociales en el que ambos recorren los jardines de la Quinta de Olivos.



La vicepresidenta y presidenta del Senado tiene por delante la primera sesión de la Cámara alta en medio de la pandemia, cuya fecha ya se fijó para el 13 de mayo a las 14, tras el acuerdo alcanzado entre oficialismo y oposición para debatir de forma virtual mixta, con la presencia de autoridades de la Cámara alta en el recinto y con una mayor extensión de los tiempos de las intervenciones.