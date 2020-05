La nueva pasión que descubrió Paulo Dybala durante la cuarentena

Paulo Dybala es uno de los tantos futbolistas que mantiene la cuarentena por el coronavirus y en todo este tiempo se ha refugiado en la PlayStation, los videos o el baile junto a su novia Oriana Sabatini para pasar el tiempo.

Pero recientemente, durante la charla, el cordobés sorprendió al revelar su nueva pasión en tiempos de cuarentena: el yoga.

"Estar aislado en casa durante mucho tiempo inevitablemente lleva a probar y descubrir nuevas cosas. Para dar un ejemplo, probé yoga y me apasioné. Es muy calmo y relajarse no hace mal. Entiendo que realmente me ayuda mucho", reconoció el futbolista cordobés de 26 años.