Polémica en las redes: el cambio físico de Adele sorprende y dispara debates en Twitter

Después de cinco meses sin publicar ninguna imagen en su cuenta de Instagram, la cantante británica Adele reapareció ayer con motivo de su 32 cumpleaños.

Y horas después sigue siendo de lo más comentado en las redes sociales, pues la fotografía muestra a una Adele con una figura más esbelta que nunca.

Mientras el mundo sigue esperando su cuarto disco, tras un silencio discográfico de cinco años (en febrero, en la boda de una amiga, la autora de títulos como “Someone Like You” y “Rolling in the Deep” reveló que estaba preparando un nuevo álbum, bajo el título “30”, que se publicaría en septiembre), la diva agradeció “todo el amor” en su cumple, y también “a los trabajadores en primera línea y esenciales que están manteniéndonos a salvo mientras arriesgan sus vidas”, en una imagen donde aparece vestida con un ajustado y corto vestido, dentro de un círculo de flores, y mostrando la culminación de un cambio de look que ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años, coincidiendo con su separación de Simon Konecki, su pareja durante siete años y padre de su hijo Angelo.

Adele venía de un silencio de redes de varios meses: se trató de su primera publicación de 2020, ya que no aparecía en esta red social desde las pasadas navidades. Y además se toma pocas fotografías, menos de cuerpo entero, por lo que aunque muchos sospechaban que la cantante estaba mucho más delgada por sus apariciones públicas esporádicas, el nuevo cuerpo de la diva impactó a sus seguidores.

Entonces, como siempre (más en estos días de cuarentena) las redes estallaron: al principio, la mayoría la felicitaba por su esbelta figura y su “belleza”, afirmando además que el “brillo recuperado” por la diva se debía a la decisión de cuidarse tras su separación. “Glow up”, es el término que los tuiteros utilizaron para referirse a esta especie de cambio de vida, tras una crisis, hacia una Adele más saludable.

Sin embargo, el contraataque llegó rápido: “Flacos, los estoy leyendo decir que Adele está espléndida ahora que está delgada. También los están leyendo otros gordos”, afirmó un usuario, que se sumó a un virulento coro de personas que afirmaban que la diva “siempre fue hermosa: ustedes son gordofóbicos, nada más”, y que saltar a conclusiones sobre los motivos de su descenso de peso era apresurado, y otra señal de cómo la sociedad asocia la delgadez a la salud y la plenitud.

Desde ya, está claro que estos son los debates que provocan que hace rato Adele, que con su último álbum, “25”, vendió más de 3,38 millones de copias en Estados Unidos en su primera semana en las tiendas, haya decidido blindarse de la luz pública y llevar una vida privada.