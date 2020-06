Figura en River, ahora está por firmar en un equipo de la tercera división española

Llamó mucho la atención el nuevo destino futbolístico de Marcelo Barovero que tuviera un ciclo brillante en River después de 13 temporadas en el fútbol argentino.

El golero, que disputó dos temporadas en los Rayados de Monterrey, club en el que consiguió un Torneo Apertura y una Liga de Campeones de la Concacaf en 2011, no renovaría con la entidad albiazul.

El nuevo destino del arquero sería el Burgos de la Segunda B de España. Si bien aún no se confirmó el fichaje, todo indica que el ex Atlético de Rafaela, Huracán y Vélez tendría todo acordado para desembarcar en la institución cuyo propietario es Antonio Caselli, ex dirigente de La Banda.

Cabe recordar que el empresario argentino adquirió el club en mayo de 2019 al comprar el 90% de sus acciones y, en diciembre de aquel año, su hijo Franco fue nombrado presidente de la entidad.