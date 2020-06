¿Se acabó (otra vez) el amor?: Barón se las tomó de la casa de su ex

Jimena Barón sigue siendo noticia en la farándula y no por su música

La novela en “vivo y en directo” que supieron transmitir vía redes sociales tanto Jimena Barón como Daniel Osvaldo desde que ella se trasladó al hogar de él para compartir junto a su hijo “Momo” la cuarentena, tuvo un capítulo inesperado.

Cuando el día a día daba indicios sobrados de un acercamiento entre ellos y de hasta una posible reconciliación -con rumor de embarazo incluido- la cantante subió un video a su Instagram anunciando el fin de la convivencia y aclarando que fue “familiar”. En un “acting” en el que se asombraba por lo que los medios decían sobre ella, Jimena aclaró en primer lugar: “No estoy embarazada. No volví con nadie”, para luego dar paso a los motivos por los cuales regresó a su casa: “Estoy con un tratamiento en el hombro. Me lo lastimé, ayer me lo pincharon, y tengo que seguir yendo”, y como sentenció que eran “aburridas” sus explicaciones, culminó con el video para luego dar paso a unas placas en sus historias, en las cuales se explayaba acerca de sus decisiones de vida.

“Y está todo bien...” fue la frase que la actriz utilizó para describir la relación que mantiene con el futbolista. Luego se volcó a escribir un texto en su cuenta oficial de Instagram en el que rememoró aspectos de su niñez: “Siempre que el papá de mi hijo me dé lugar y muestre predisposición, voy a estar con una sonrisa enorme (y un vino). Viví toda mi vida con papás que se llevaron como el culo y duele. Haré siempre todo lo posible para regalarle otro capítulo de papás a mi hijo”. A continuación, se predispuso a realizar una especie de reflexión vinculada a todas las cosas que se estuvieron hablando de su persona desde el 24 de mayo, cuando decidió permanecer en la casa de Osvaldo, a quien había denunciado por violencia de género: “Pasar página no significa perderse, ni olvidar, ni dejar de tener las cosas claras. Significa remendar, sanar. Todo lo que sea sanar y sentirse mejor será bienvenido, decisión 2020. Y eso para mí es un regalo que también me hago a mí misma, porque todos merecemos sentirnos mejor con la fórmula que nos haga más felices”.

Hacia el cierre de su “reflexivo” descargo, manifestó que “A mi me va como el orto en el amor”, añadiendo que le conoceremos “23 tontas más y 24 cobras (en relación a sus hits) y seguramente un álbum nuevo lleno de canciones a más pelotudos que me rompan el corazón”.

La cantante, con 6 millones de seguidores en su Instagram, concluyó la exposición sobre los acontecimientos de su vida diciendo: “Me verán empoderada y me verán llorando como una idiota, en loop, dueña de mi vida y rogando migajas rancias del amor. Soy las dos, perdón”.