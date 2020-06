Scola no seguirá en la Euroliga y podría acercarse el retiro: ¿Estará en Tokio?

Luifa Scola, el capitán de la Selección argentina de básquet y pieza clave para lo que serán los Juegos Olímpicos de Tokio, tejió un manto de dudas entorno a lo que será su futuro.

Porque el jugador confirmó que no seguirá en la Euroliga y por tanto, si no ficha para algún equipo de Liga Nacional, su retiro podría comenzar a ser cosa juzgada. Y en este marco, ¿qué sucederá con Tokio?. Por ahora es un gran interrogante que deja preocupaciones en el seno del equipo nacional.

El club Olimpia Milano compartió algunas declaraciones del deportista en las redes sociales: “Después de una cuidadosa consideración, tomé la primera decisión con respecto a la próxima temporada. Elegí no jugar más en la Euroliga, ni en Milán ni con otro equipo. Quiero agradecer a Olimpia por darme esta oportunidad, fue un año divertido en el que asistí a un ambiente saludable donde me sentía como en casa. Sin embargo, aún no he decidido si retirarme permanentemente de la actividad o jugar en otra competencia. La decisión final tendrá lugar en las próximas semanas”.

Cabe destacar que ayer, su amigo Andrés Nocioni, otro emblema de la Generación Dorada del básquetbol argentino, contó que lo más factible es que el Luifa vaya por el lado de la dirigencia: “Le encantaría ser un peso pesado” para acompañar a la conducción en la Confederación Argentina de básquetbol (CABB).

“A (Luis) Scola le encantaría ser un peso pesado en la CABB”, expresó el santafesino de 40 años, planteando –una vez más- su disconformidad sobre la administración que encabeza actualmente Fabián Borro, quien asumió el cargo en diciembre pasado.

Por tal motivo, quizás, ‘Chapu’ Nocioni indicó que el todavía jugador del Olimpia Milano de Italia (su contrato vencía a la finalización de una temporada que quedó inconclusa por el coronavirus) “no querrá meterse de verdad, viendo como viene la mano”, dijo.

El ex jugador de Chicago Bulls, Sacramento Kings y Philadelphia Sixers, todos de la NBA, remarcó que “con Luis (Scola) iría a la guerra”, en caso de que el ala pivote se decida a meterse en la gestión de la política deportiva.