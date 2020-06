Ordenan excarcelar a Jorge Chueco, ex abogado de Lázaro Báez, con tobillera electrónica

El Tribunal Oral Federal 4 otorgó hoy la excarcelación al ex abogado de Lázaro Báez, Jorge Chueco, y estableció su inclusión en el Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante una tobillera electrónica, según informaron fuentes judiciales.



Según la resolución del Tribunal, Chueco deberá portar una dispositivo de monitoreo electrónico, equipado con un geolocalizador, con un radio de 100 kilómetros a la redonda, que será activado una vez que el imputado fije su domicilio de residencia.



Además el tribunal ordenó retenerle el pasaporte, le prohibió la salida del país, y le impuso una caución de $1.000.000, “la que podrá ser suplida con la contratación de un seguro de caución".



Ayer, la Cámara Federal de Casación Penal había ordenado excarcelar o bien otorgar prisión domiciliaria a Chueco, al anular una decisión contraria del Tribunal que lo juzga, que deberá dictar un nuevo fallo.



La decisión se tomó porque la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal 4 dictaminó a favor de conceder alguno de estos beneficios a Chueco, pese a lo cual le fueron negados y se confirmó su prisión preventiva en cárcel común, según el fallo al que accedió Télam.



Chueco es actualmente juzgado por maniobras de lavado de dinero junto a Báez, también preso y otros acusados.



Además, fue enviado a juicio por la compra de un campo en Uruguay, conocido como El Entrevero, de 152 hectáreas, ubicado ubicado en la costa uruguaya y por el que se pagaron 14 millones de dólares.



Los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo hicieron lugar al recurso de Casación que presentó la defensa del ex abogado de Báez, anularon la resolución del Tribunal Oral y reenviaron la causa para que se dicte un nuevo pronunciamiento en base a lo dispuesto.



Chueco está detenido desde el 19 de abril de 2016 y, al momento de mostrarse favorable a la excarcelación, la fiscalía argumentó que los hechos investigados ocurrieron "hace casi diez años" y la inexistencia de riesgos procesales.



No obstante, Chueco deberá depositar para su libertad una caución de un millón de pesos, presentarse ante el tribunal cada quince días y no podrá salir del país.



El ex letrado de Báez está alojado en la cárcel de Ezeiza y será sometido a juicio oral a fin de mes mediante el sistema de proceso virtual que está implementando la Justicia ante la pandemia de coronavirus.