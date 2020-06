La titular del INAI confirmó que dio positivo de coronavirus: "Quiero que sepan que estoy bien"

La presidenta del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, confirmó hoy su diagnóstico positivo de coronavirus, dijo que su estado general es bueno, que sólo tiene "una leve tos" y que "pronto" volverá a su "casa".



"Quiero que sepan que estoy bien, que ya estoy en aislamiento en un hotel y, como solo tengo una leve tos, quizás volveré a casa pronto", señaló la funcionaria a través de un mensaje distribuido a través de WhatsApp.



Luego, a través de la red social Twitter, la ex senadora nacional y actual titular del INAI, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, confirmó su propio diagnóstico y destacó que el manejo de la pandemia por parte del Gobierno nacional "ha salvado miles de vidas".



"Estimados, me confirmaron que soy paciente Covid-19. Quiero que sepan que estoy bien, solo una leve tos. Estoy cada vez más convencida, que el manejo de la pandemia ha salvado miles de vidas. Agradezco especialmente la calidez y atención de medicxs y enfermerxs.



#ArgentinaUnida", tuiteó.



En tanto, en el mensaje que hizo circular a través de Whatsapp, Odarda explicó que, al "volver de Resistencia", donde estuvo "acompañando la distribución de alimentos y kits (para la detección) de Covid-19 en el Barrio Toba siguiendo todas las medidas de seguridad", comenzó "a sentir ese único síntoma" (tos) y se puso en contacto con el sistema de salud que procedió a realizar el hisopado.



"Por favor, esto que me sucedió a mí, que sirva para rogarles si es necesario, que le hagamos más fáciles las cosas a nuestro Presidente y no salgamos de casa. Hasta las compras se pueden hacer por teléfono. Estoy cada vez más convencida, que el manejo de la pandemia ha salvado miles de vida", explicó Odarda quien además agradeció "especialmente la calidez y atención de medicos y enfermeros".



Según informaron a Télam fuentes del Instituto, la funcionaria desempeña una intensa agenda en la provincia del norte con el objetivo de brindar asistencia a la comunidad Qom que había sido reprimida por la policía local el 2 de junio pasado y, además, para brindar asistencia en los operativos que desarrollan los distintos ministerios nacionales para combatir al coronavirus.



Además, había mantenido reuniones con funcionarios provinciales y había recorrido otras comunidades ubicadas en el Impenetrable chaqueño en una visita realizaa entre el 5 y el 8 de junio.



Mientras tanto, ayer se confirmó que la ministra de Seguridad y Justicia de Chaco, Gloria Zalazar; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, y la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, también dieron resultado positivo de coronavirus y permanecían aisladas en sus casas.