Según los pasajeros, faltan controles en micros y trenes

“Tengo que viajar porque asisto a un familiar. Llevo el permiso y en el tren no me controlaron; en el micro solamente me lo pidieron algunas veces”.Gabriel Pasajero del Tren Roca

Faltan más controles en micros y trenes. Esa, al menos, es la opinión de quienes a diario utilizan esos medios de transporte para trasladarse. Ayer este diario salió a la calle para hablar con los pasajeros habituales del transporte público en tiempos de cuarentena y todos coincidieron en que los controles son escasos. Algunos, inclusive, aseguraron que nunca les solicitaron el permiso arriba de un micro o el tren. Por eso, fuentes del Gobierno anticiparon que desde hoy se reforzarán los operativos en estaciones y centros de transbordo (ver nota principal).

En 1 y 44, la Estación de Trenes tiene un ritmo lejos del habitual a pesar de que en las últimas semanas aumentó el caudal de gente. Gabriel, quien vive en Villa Elisa y tiene que viajar en tren para asistir a un familiar, contó sus impresiones antes de tomarse la formación que lo llevó hasta su casa: “Está viajando poca gente, aunque igualmente yo no lo tomo en hora pico. Llevo el permiso y en el tren no me lo piden. Cuando viajo en micro me lo pidieron algunas veces”.

Otro de las personas que charló unos minutos con este diario fue Matías, oriundo de Berazategui que se trasladá en el Tren Roca hasta nuestra ciudad por ser trabajador esencial: “Estoy viendo un poco más de gente que cuando comenzó la cuarentena. Me lo pidieron solamente dos veces el permiso”.

Matías, quien viaja con su bicicleta en el último vagón del tren por trabajo, indicó: “Todos los días por trabajo, desde Villa Elisa a La Plata. Está tranquilo, se nota que no viajan los que solían viajar diariamente”. Sobre los controles, aseguró: “Nunca me controlaron nada desde el principio de la cuarentena hasta ahora. No me pararon nunca. Una vez sola me pidieron el permiso, pero no en el tren, sino en el centro”.

En los micros la situación es similar: Lorena, quien viaja por ser trabajadora esencial desde Berisso a La Plata con la línea 202, indicó: “Una vez sola desde el 20 de marzo hasta hoy a la altura de la cancha de Estudiantes. Vuelvo de noche y cuando era estricto se veían 3 o 4 pasajeros. Ahora son más y, algunas veces, hasta hay gente pasada”. En relación al retén ubicado sobre Avenida 60 y calle 128, aseguró: “La policía no frena al micro y se ve que hay gente parada”.

Gustavo, quien utiliza los micros durante la cuarentena para moverse dentro del caso urbano al dedicarse a una actividad esencial, coincidió en que “son pocos los controles” desde el 20 de marzo y que en las últimas semanas “se ve más gente en las unidades que en al comienzo del aislamiento”.

EN EL AMBA

Un total de 1.565.230 usuarios utilizaron trenes, subtes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el fin de semana largo, 1.551.826 menos que en el mismo período antes del aislamiento, informó el Ministerio de Transporte de la Nación.

Si se compara esa cifra con la del primer fin de semana de acatamiento al aislamiento obligatorio, representa un 65% más de usuarios que utilizaron el transporte público en comparación a los 316.118 pasajeros registrados en promedio el 21 y 22 de marzo.

Según el informe, el sábado 13 de junio utilizaron el transporte público 733.457 usuarios; el domingo 14 de junio 343.538 y el lunes feriado del 15 de junio, se registraron 488.235 pasajeros, lo que significa un promedio en AMBA de 521.743 diarios.