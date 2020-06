Derrotero de una denunciante de violencia de género

Desesperada, una mujer denunció que su ex pareja, a quien denunció “diez veces por violencia de género” y le “impide tener contacto” con su hijo de 4 años, “viola permanentemente la perimetral”, mientras la justicia “no hace nada y me tienen dando vueltas de un lado para el otro”, en medio de la cuarentena.

La protagonista de este caso es Karina Cuervo, quien desde su casa de 115 entre 97 y 98, filmó ayer a su ex pareja “violando la perimetral”, tras lo cual pulsó el botón antipánico- como ya lo ha hecho en otras oportunidades-, “pero cuando llega la policía él ya no está”.

“Fui al Juzgado que estaba de turno, a la fiscalía de 7 (entre 56 y 57), me mandaron a 54 entre 6 y 7, pero tampoco me atendieron. Me dijeron que fuera a la DDI y de ahí a la comisaría de la Mujer”, relató la mujer, insistiendo que “es por todo esto que nos siguen matando”.

En diálogo con este diario, Cuervo cuestionó en particular, la actuación del Juzgado 5 de Familia de La Plata, “que no interviene a pesar de todas las irregularidades”, sobre todo en lo relacionado con el “impedimento de contacto” con su hijo. Según la mujer, no ve al niño “desde abril del año pasado”. Las denuncias contra su ex pareja son por “agresiones reiteradas” que asegura haber sufrido de su parte, por las que se abrieron “diez causas judiciales” y exige “que le coloquen una tobillera, para evitar que siga acercándose”.

En abasto

Por otro lado,un joven quintero, de 22 años fue detenido acusado de golpear a su pareja y a los policías que acudieron a la denuncia por los llamados de los vecinos. Fue en una vivienda de 520 entre 191 y 192, donde los efectivos hallaron a la víctima en el patio de la casa con lesiones y al joven agresivo, y cuando los policías fueron a aprehenderlo, éste lanzó piñas y patadas.