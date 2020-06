El hermano de la víctima y un sentido homenaje en el lugar del brutal asesinato

Terrence Floyd, hermano del hombre asesinado en Minneapolis, rindió un homenaje desde el mismo lugar del crimen. “A todos los aquí presentes y a los que miren esto, les digo que con esas acciones de violencia no van a traer a mi hermano de regreso. Él era feliz en este lugar. No destrocen lo que él amaba”, indicó. “Él era un motivador pacífico, quería paz, lo que está pasando ahora pueden llamarlo unidad, pero es una unidad destructiva y mi hermano no apoyaba esto. Quería canalizar la justicia, pero de otra manera”, concluyó.