Clima tenso en la Juventus: dudas sobre el futuro de Cristiano Ronaldo y el DT

En la Juventus el clima no es el mejor luego de la derrota por penales ante Napoli en la final de la Copa de Italia a punto tal que está en duda el futuro de Cristiano Ronaldo y del director técnico Maurizio Sarri.

Son muchos los que advierten que en las instalaciones del club ahora se vive un clima tenso y el futuro de Cristiano Ronaldo y Maurizio Sarri pasó a ser una incógnita.

Al parecer, el cinco veces ganador del Balón de Oro no está de acuerdo con la forma de jugar que propone el estratega italiano y no se siente cómodo en la posición de centrodelantero.

CR7 ya estuvo fastidioso en la semifinal contra Milan, y en la mayoría del encuentro contra Napoli se volcó a la banda izquierda (en esos momentos la posición de '9′ la ocupó el argentino Paulo Dybala).

Minutos después de la caída ante los del Sur, Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, utilizó las redes sociales para apuntar contra el entrenador y respaldar al ex Real Madrid: "¿Qué más puedes hacer? Esto es todo. Mi amor, tú solo no puedes hacer milagros ...No pudo entender cómo se puede jugar así. En fin... cabeza en alto, más no puedes hacer, mi rey".