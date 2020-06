¿Retegui y Rojo seguirán siendo compañeros?

Comenzó una semana por demás importante para los clubes ya que el 30 de junio se va acercando y con ello, el límite para definir situaciones contractuales. En Estudiantes no seguirán Gastón Fernández (se retiró), Facundo Sánchez, Mauricio Rosales, Gastón Gil Romero (no se les renovará), y a ellos se le suma el juvenil defensor Bruno Cabrera (categoría ´97) que firmó contrato en 2018 y se le termina a fin de este mes. Y sin dudas que dos casos que vienen generando incertidumbre entre los hinchas es saber qué pasaría con Mateo Retegui y Marcos Rojo, ya que finalizan sus préstamos y desde el Pincha ya semanas atrás adelantaron que no harán uso de la opción de compra.

Lo de Rojo parece ser un secreto a voces que no seguirá, más allá de los problemas que hubo cuando rompió la cuarentena dos veces y se viralizó (una vez fumando y jugando a las cartas con amigos, y en otras yendo a jugar al padel a un predio deportivo). Para la dirigencia eso no es un problema, pero sí lo es la parte económica. Manchester United no quiere volver a prestarlo y ya puso una cifra para negociarlo, que sería 12 millones de libras (cerca de 15 millones de dólares).

En cuanto a Retegui, el propio futbolista se encargó en las últimas horas de despedirse de Estudiantes por redes sociales y agradeciendo a todos. “Gracias a mis compañeros, entrenadores, cuerpo médico, gente de prensa, a la gente de seguridad, a los cocineros, a los cancheros, utileros, y a toda la familia de Estudiantes por el cariño, por el apoyo, y por todo este tiempo compartido. Están en mi corazón. GRACIAS”, escribió Mateo en Twitter.

A la hora de las declaraciones, en el programa Estudio Fútbol de TyC Sports, señaló: “Estoy tranquilo. Hace dos días me llamó Alayes para despedirme y agradecerme por este tiempo en Estudiantes y ahora estoy con la cabeza en Boca, entrenando en doble turno desde que arrancó la cuarentena. Me siento preparado para pelear un lugar donde sea que vaya”.

De esta manera se cierra un capítulo que se veía venir, por que Retegui peleará por un lugar en el equipo de Miguel Angel Russo, ó bien podría tener destino europeo de la mano de su flamante representante, Francesco Totti, algo que la semana pasada adelantamos desde estas mismas páginas.

Volviendo a Rojo, los rumores sobre que Boca lo quiere, siguen dando vuelta para ocupar el lugar de Junior Alonso. El conjunto Xeneize podría hacer un esfuerzo por el zurdo, quien todavía tiene un año más de contrato con Manchester pero no quiere irse ya que en meses será padre nuevamente y quiere quedarse en Argentina.

Si el Pincha no puede retenerlo como parece que ocurrirá, entonces Boca iría a la carga por el defensor, y de esta manera Rojo podría reencontrarse con Retegui.

Mientras tanto, la dirigencia albirroja sigue definiendo los casos de los futbolistas que deben regresar de sus préstamos y poniéndolos al tanto de lo que ocurrirá con ellos. Como quedó dicho, Gil Romero y Cabrera, quedarán libres; mientras que el uruguayo Manuel Castro se quedará 6 meses más en Estados Unidos por que Atlanta United hizo uso de la opción de prórroga del préstamo hasta fin de año.

Así es que queda saber qué pasará con Daniel Sappa, Fernando Zuqui, Nicolás Bazzana, Francisco Apaolaza, Carlo Lattanzio, Tomás Oses, Matías Ruíz Díaz y Mauricio Vera.

Por otra parte, se viene la firma del primer contrato del zaguero y capitán de la Reserva, Mauricio Guzmán (categoría 1999), y las renovaciones del volante Franco Sivetti y el arquero Jerónimo Pourtau.