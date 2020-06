El polémico topcito: Romina Malaspina dice que la luz le hizo una mala pasada

Después de que tanto se hablara sobre el look que Romina Malaspina eligiera para ir a presentar las noticias, finalmente la que habló largo y tendido del tema fue ella, y reconoció que cuando se vio le pareció un poquito “salido de contexto”, aunque manifestó su preocupación por el ataque de otras mujeres.

La escultural ex participante de “Gran Hermano” contó que “la gente de Canal 26 jamás me dio ninguna pauta” sobre cómo vestir o actuar cuando presenta las noticias. “En el canal me tratan como una hija, mis compañeros son excelentes. No me bajan ninguna línea de lo que me tengo que poner”, dejó en claro, en primera instancia.

Sobre el comentado topcito con transparencias, que dejaba al descubierto sus pechos, manifestó que le “jugó un poco en contra la iluminación y eso no lo pensé” y reconoció que cuando vio el video dijo: “‘Uy.. es un montón’. En la foto que me mandó mi vestuarista se veía divino”.

Luego de la polémica, la reflexión. “Me choca los comentarios de mujeres contra mujeres, cuando estamos en un momento de defender nuestro derechos. Si te paso lo mismo en un momento, bancala”, analizó Malaspina, y negó tener algún tipo de conflicto con Sol Pérez, quien también trabaja en el mismo canal, y quien salió diferenciarse de su compañera: “No necesito mostrar las tetas para sentirme segura”.

Sobre cómo llegó a presentar las noticias, la ex “hermanita” contó que “hace dos o tres años me habían ofrecido estar en un programa de espectáculos”, pero por problemas de agenda no pudo aceptar. “Cuando volví de España y en el contexto que estamos se dio esto”, reveló la modelo.