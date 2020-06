Conductora de “Bendita” se puso el mismo top de Romina Malaspina y sorprendió a todos

Tras el polémico look que Romina Malaspina eligiera para ir a presentar noticias de economía en una señal de cable, otra periodista decidió imitarle y sorprendió a todos sus compañeros.

Se trata de Edith Hermida, co-conductura del ciclo "Bendita" que conduce junto a Beteo Casella, quien se animó a lucir el mismo top aunque de otro color. “¡Tomá, Malaspina! ¿Por qué no me puedo poner el top de Malaspina?”, expresó.

Mientras transcurría el programa, la panelista Any Ventura le pidió a Hermida que se saque el abrigo que llevaba puesto. Sin embargo, Edith se negó y argumentó: “No, no, la campera no me la saqué porque tampoco es para… El look va con la campera. A Malaspina le faltaba un blazer o un camperita para quedar en modo noticiero como estoy yo, seria”.

“Te queda mejor que a ella. Edith se impuso el desafió y lo cumplió. La quiero ver a Romina a la edad de la Chiru”, dijo Casella por videollamado.

Por su parte, Malaspina había comentado ayer que “la gente de Canal 26 jamás me dio ninguna pauta” sobre cómo vestir o actuar cuando presenta las noticias. “En el canal me tratan como una hija, mis compañeros son excelentes. No me bajan ninguna línea de lo que me tengo que poner”, dejó en claro, en primera instancia.