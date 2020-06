Desde un tradicional hotel de la Ciudad marcan que “el panorama es desolador en un sector que ya venía castigado”

El 70% del sector hotelero gastronómico se encuentra en estado crítico lo cual hace prever el cierre de algunos establecimientos de la Ciudad.

Los resultados de estudios obtenidos dan cuenta que en el ámbito de la hotelería, la caída interanual a nivel nacional fue de -83% en abril, de -83% en mayo y se proyecta un -79% en junio, siendo la zona más afectada la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El 65% de los empresarios hoteleros no podrá continuar con su empresa si la situación actual se prolonga en el tiempo, de los cuales un 75,7% considera que se encontrará en situación de cierre en un período comprendido entre uno y tres meses.

En lo que respecta a La Plata, abordó el tema Julieta Covello, Gerenta del Hotel del Rey ubicado en Plaza Paso y admitió, entre otras cosas, que “se está previendo el cierre de muchos establecimientos. El sector ya venía complicado”.

“En 2017/18 ya habían cerrado cuatro hoteles tradicionales de la Ciudad. Nosotros el año próximo estaríamos cumpliendo ya 30 años aquí en a la Ciudad. El sector venía muy castigado y ahora todo pasa al extremo”

Asimismo, aprovechando un contacto con La Redonda, Covello manifestó que “desde la Cámara de Turismo se ha actuado, antes de tomar decisiones los hoteleros agotaron todos los recursos para mantener las fuentes de trabajo,porque son nuestra guía y luz con el huésped y nuestra forma de funcionar”.

Si bien reconoció que la ayuda del Estado llegó, ya no alcanza para sostener las estructuras: “La ayuda de Estado llegó y es bueno, pasa que ya a esta altura no es suficiente. Necesitamos créditos a tasa cero, porque tomamos pero con intereses. Si no tenemos alguna ayuda superadora, lleva al cierre. Porque además de salarios hay gastos que no podemos dejar de realizar, como los servicios y cargas sociales, el sindicato, el seguro del lugar...encontramos muchas colaboración de la entidades, pero se suma mucho dinero. Agotamos ahorros y liquidez y bueno, todo se acaba. Ya el panorama es desolador”.

El hotel es “es una empresa familiar”, contó la gerenta y agregó que “somos menos de 10 empleados. Pero detrás de ellos hay familias, y detrás del sector hay proveedores que dependen de nuestros servicios, como lavandería. En estos días me he dedicado a tratar quitas y descuentos, y tuve respuestas de energía por ejemplo, se minimizaron las facturas, pero son sumas cuantiosas igual”

Por último, afirmó que dentro del sector “no tenemos maniobra de reinvención, como pueden tener mínimamente un gastronómico, que tampoco alcanza, con el delivery”.