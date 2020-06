Cartelera virtual: “Dark”, Aznar, humor platense y la despedida de Iñaki en el Colón

SE TERMINA “DARK”

La serie alemana de ciencia ficción “Dark” ata todos los cabos sueltos desde mañana, cuando estrenen en la pantalla de Netflix los ocho episodios de la tercera y última temporada de la compleja historia de viajes en el tiempo, sectas y múltiples líneas temporales.

La tercera temporada vuelve a seguir a Jonas (Louis Hofmann en su versión juvenil) en su épico recorrido por diferentes líneas temporales de la ficticia localidad de Winden, una suerte de “pueblo chico, infierno grande” en la que todos están misteriosamente conectados y condenados al Apocalipsis.

EL ADIÓS A IÑAKI CON “ROMEO Y JULIETA”

El Teatro Colón sigue subiendo cada domingo a su plataforma uno de sus espectáculos, y la función de mañana será especial: desde las 20, mostrará la puesta de 2018 de “Romeo y Julieta”, una función inolvidable con la despedida de Iñaki Urlezaga del Colón, junto a la primera bailarina invitada Lauren Cuthbertson (Royal Ballet de Londres), en esta nueva producción del ballet basado en la obra homónima de Shakespeare con música de Prokofiev.

STAND UP PLATENSE

Virginia Demo, humorista oriunda de La Plata, estará haciendo hoy una función de su show de stand up a través de PlateaLive, plataforma de streaming de PlateaNet. “Humor by Demo” es el show que la denominada como la “Primera Dama del Humor” presentará a las 22.30, y mostrará el estilo particular que más de 100 mil seguidores le conocen de Instagram (y que la generación más adulta le reconoce por su paso por “Bendita” y “Hora de reír”). Demo protagonizaba antes de la pandemia el show “Humor Hormonal” en diversos escenarios de la Ciudad y más allá.

MÚSICA, AZNAR

El músico Pedro Aznar ofrecerá hoy a las 20 una segunda parte del exitoso concierto “A la carta” por streaming, en el que abordará un repertorio confeccionado a partir del voto del público que abona el acceso al show. Para la elección de las 20 canciones de “A la carta. Vol. 2”, el músico optará por repetir las cinco más votadas en la primera ocasión y sumar las 15 que le siguen en preferencia a las interpretadas aquella vez. El artista volverá a presentarse desde su estudio casero con un set acústico en el que combina guitarra, piano y bajo.

El concierto se transmitirá por la plataforma Tickethoy y parte de la recaudación será donada a la Fundación Sí.

SHAKIRA, MILEY Y JUSTIN, EN OTRO RECITAL GLOBAL DE LUJO

Shakira, Coldplay, Miley Cyrus, Justin Bieber y muchas otras estrellas de la música darán el presente en “Global Goal: Unite for Our Future”, un recital solidario que busca combatir el impacto desigual del coronavirus en comunidades marginadas que se emitirá mañana a las 21 por TNT. Con la conducción del ex luchador y estrella de acción Dwayne “La Roca” Johnson, la transmisión contará también con la presencia de numerosas figuras del cine, las series y la televisión, como el comediante Chris Rock, los intérpretes Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron y, entre otros, el ex futbolista David Beckham.

CYRANO EN LA PANTALLA

Uno de los tres estrenos de la semana es francés. “Cyrano Mon Amour”, de Alexis Michalik, ya se encuentra disponible para alquilar en las plataformas iTunes y Google Play.

La historia se sitúa en París, en diciembre de 1897: el joven poeta Edmond Rostand (Thomas Solivérès) es un dramaturgo prometedor pese a que todo lo que ha escrito hasta el momento ha sido un fracaso. Tiene dos hijos y muchos problemas, ya que no ha escrito nada en dos años.

En plena crisis creativa y gracias a su admiradora Sarah Bernhardt (Clémentine Célarié), conoce al mejor actor del momento, Constant Coquelin (Olivier Gourmet), que insiste en ser el protagonista de su próxima obra, pero con la condición de que se estrene en tres semanas. Edmond se encuentra ante un gran problema, ya que no tiene nada escrito y ni siquiera sabe de que tratará la obra. Solamente tiene claro el título: “Cyrano de Bergerac”.

Esta comedia dramática de corte histórico se basa en la obra de teatro de Alexis Michalik.

RETROSPECTIVA DE BERGER EN EL DÍA DEL ORGULLO

El domingo se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo LGBT, y en su homenaje la plataforma Puentes de Cine de la Asociación de Directores PCI presenta una retrospectiva del ganador del Teddy en el Festival de Berlín, Marco Berger, cineasta argentino de larga trayectoria en el cine con temáticas homosexuales.

Hasta el 17 de junio, en este sentido, los usuarios podrán acceder gratuitamente a destacadas películas del cineasta, entre ellas, “Plan B” (2009); “Ausente” (2011), “Hawaii” (2013), “Mariposa” (2015), “Taekwondo” (2016) y “Un rubio” (2019), además de los cortos “Una última voluntad” (2007); “El reloj” (2008) y “Platero” (2010).