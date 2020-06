¿Espectacularización de la pandemia?: Tenembaum cruzó a Barili y Pérez por el show del test

“El canal ha decidido testearnos. Y nos parecía que sin tener esos resultados, más allá de que sintiéramos que no estuvimos en riesgo, no teníamos que volver al canal” fueron las primeras palabras de Rodolfo Barili al comenzar la edición del miércoles de “Telefé Noticias”. Tanto el conductor como su colega, Cristina Pérez, realizaron el envío desde sus hogares.

“Lo llamativo, Cris, es que de acá a que termine el noticiero vamos a tener los resultados”, reveló Rodo al aire, dándole pie a su compañera para acotar que era “muy importante” conocer los resultados “antes de volver a pisar el canal, porque es lo que corresponde para cuidarnos”.

Antes de la finalización del informativo, ambos leyeron desde sus teléfonos celulares que sus test dieron “negativo”: “Estamos muy contentos: no tenemos COVID-19”, afirmó ella. Luego, replicaron la noticia por sus redes sociales.

“Cortá por Lozano”, el magazine que conduce Verónica Lozano también había tomado los “recaudos” de transmitirse desde las casas de los integrantes, ya que después de la ola de contagios que se produjo en “El Precio Justo”, desde el canal de las pelotitas quisieron asegurarse de que ninguna de sus otras figuras esté afectada por el virus y porque uno de los camarógrafos se contagió coronavirus. Pero lo acontecido especialmente en el Noticiero llamó la atención de varios televidentes y usuarios, que apuntaron a la “espectacularización” de la pandemia, por prestarse los dos periodistas a mantener en vilo a la audiencia para saber si estaban enfermos o no.

Quien se refirió sin tapujos a lo acontecido en el noticiero central de Telefé fue Ernesto Tenembaum, que en su programa “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?” (Radio Con Vos) calificó de “lamentable” el accionar de Rodolfo y Cristina.

MERECE MÁS SERIEDAD

La cuestión arrancó cuando abordaban la experiencia personal de la columnista Tamara Pettinato, quien debió realizarse el hisopado por su participación en el ciclo de Vero Lozano, donde un camarógrafo se contagió. El conductor radial precisó que el resultado de Tamara iba a estar listo para el viernes y que conversarían con ella sobre el tema pero no revelarían “en vivo” qué figura en el estudio porque el tema “merece algo de seriedad”.

Dándose su propio pie, Tenembaum lanzó: “En vivo lo hicieron Rodolfo Barili y Cristina Pérez, y no me parece nada de buen gusto, me parece que es buscar el rating; me parece una cosa realmente lamentable, son cosas que se les ocurren a los cráneos de la televisión”. Su cuestionamiento prosiguió: “Son cráneos porque el noticiero de Telefé no deja de batir récords, y ha reemplazado al noticiero histórico de Canal 13, pero me parece que eso es demasiado”.

Cabe remarcar, que apenas se viralizó la noticia sobre los numerosos casos de “El Precio Justo”, Ernesto también había opinado sobre el programa de Lizy Tagliani y su producción: “No vale de nada decir ‘quedate en casa’ cuando hacés un programa donde hay setenta tipos en el estudio haciendo aire, es increíble”.

Meses atrás, en el marco del programa especial sobre COVID-19 que condujo en las noches de Telefé, Santiago Del Moro se realizó un test en vivo y, al igual que Barili y Cristina, fue duramente criticado por hacer hacer un show de la pandemia.