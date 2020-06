Ellas piden seguridad y lamentan: “Los hombres nos dejan solas en esta lucha”

Un grupo de mujeres de Gorina se reunieron dos veces en los últimos 15 días, para tratar dos cuestiones que las desvelan: los robos y la falta de iluminación en varias calles, situación esta última que contribuye al accionar delictivo que -aseguraron- vienen padeciendo desde hace un año. La problemática sacó a la luz un reproche: “Los hombres nos están dejando solas en esta lucha”, lamentaron.

La inquietud se la plantearon hace una semana al subsecretario de Participación Ciudadana del ministerio de Seguridad bonaerense, Pablo Fernández, y al titular de la subcomisaría de Gorina, Martín Cali, a quienes informaron acerca de los problemas antes mencionados.

OTRO ENCUENTRO PREVISTO

En la tarde de ayer, este diario dialogó con algunas de las vecinas que participaron de la reunión del sábado pasado, en la plaza San Francisco, situada en las calles 481 y 135.

Una de ellas, que pidió no ser identificada, le dijo a EL DIA que “nos juntamos dos veces en los últimos 15 días, porque si bien los robos no son constantes, acá no estamos acostumbrados a la inseguridad y esto nos preocupa”.

Tanto que, reveló, “dentro de 12 días nos juntamos de nuevo”.

Otra frentista de la zona, a su vez, sostuvo que los ladrones “no son de acá” y suelen ingresar en las viviendas cuando los moradores salen o están descansando.