Brad Pitt rompió el silencio y habló del fin de su relación con Jennifer Aniston

En las últimas horas se conocieron reveladores detalles de la ruptura de una de las parejas más famosas de todo Hollywood, la de Brad Pitt y Jennifer Aniston.

Como se sabe, el romance llegó a su fin luego de que Brad fuera acusado de engañar a la que por aquel entonces era su mujer con la también actriz Angelina Jolie.

Ahora, en una entrevista en la revista Parade, el actor nacido en Oklahoma no sólo confirmó que fue infiel a Jennfier sino que también brindó detalles de por qué lo hizo.

El artista norteamericano reveló en la entrevista que consideraba que su matrimonio era "aburrido" y él "quería una vida que fuera interesante".

"Me quedó muy claro que tenía la intención de tratar de encontrar una película sobre una vida interesante, pero yo no estaba viviendo una vida interesante. Creo que mi matrimonio tuvo algo que ver con eso. Intentar fingir el matrimonio era algo que no era", dijo Pitt .

“Me pasé los 90 tratando de esconderme, tratando de esquivar la cacofonía de la fama. Comencé a cansarme de mí mismo sentado en un sofá, escondiéndome. Comencé a sentirme patético”, agregó el actor.

“Estoy satisfecho la decisión que tomé. He formado una familia a la que amo”, contó a la revista Brad y añadió “Me entristece que esto haya sido interpretado de esta manera. Jen es una mujer increíblemente cariñosa y amorosa que sigue siendo mi amiga. Es una relación importante que valoro mucho. El punto que estaba tratando de hacer es no es que Jen fuera aburrida, sino que me estaba volviendo aburrido para mí mismo, y ​​de eso soy responsable”.