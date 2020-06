Basualdo, explosivo: “se fueron de Boca cuando las papas quemaban”

José “Pepe” Basualdo, ex jugador de Boca en la época de oro de Carlos Bianchi, criticó duramente a los ex jugadores del club Darío Benedetto, Nahitan Nández y Edwin Cardona por haberse ido del club después de la caída ante River en la final de la Copa Libertadores en diciembre de 2018, y ahora manifiestan sus deseos de volver en algún momento a la institución.

“Cuando escuché a Benedetto, Nández y Cardona diciendo que quieren volver no lo podía creer. Fueron los primeros en irse cuando las papas quemaban. Ahora, que se queden allá y que no vuelvan”, dijo el ex volante del seleccionado argentino de fútbol en el Mundial Italia 1990.

“Quieren regresar cuando todo está bien. Te das cuenta entonces que no son jugadores para Boca, yo no los tendría en cuenta porque fueron los primeros en bajarse del barco”, dijo sin pelos en la lengua el “Pepe” Basualdo en el programa radial “Boca pasión total”, por AM 810.

En las últimas semanas, durante el parate del fútbol por la pandemia del coronavirus, el “Pipa” Benedetto, el uruguayo Nández y el colombiano Edwin Cardona expresaron sus deseos de reintegrase al club de donde se fueron entre comienzos y mediados de 2019.

Basualdo, campeón de América e Intercontinental con la camiseta azul y oro, se refirió a los cambios observados en el último campeón de la Superliga desde enero pasado, cuando asumió la nueva conducción encabezada por Jorge Ameal, con Juan Román Riquelme a cargo del fútbol boquense, y con Miguel Angel Russo como entrenador.

“Se nota el cambio en Boca y como dice el refrán, ‘escoba nueva barre bien’. Están el ímpetu y todas las ganas pero todos saben que en Boca los resultados mandan”, sostuvo Basualdo.

Por último, recordó su época de futbolista cuando después de no jugar bien con Carlos Bilardo y Héctor Veira como entrenadores, se fue a jugar a España, para regresar cuando llegó Bianchi. “Yo no me fui. cómo ellos. para que no me insulten y volver cuando Boca es bueno y gana. Esto no es así, están equivocados estos jugadores”.