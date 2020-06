"Me dijeron que estaba dormido pero estaba en coma": 20 años después habló el médico uruguayo que le salvó la vida a Maradona

Jorge Romero tenía 28 años y estaba apenas recibido de médico. Ansioso y sin recursos al punto que dormía en el piso, enfrentaba una guardia en un nosocomio de Punta del Este cuando le "cayó" un paciente que nunca olvidará. Quienes lo llevaron le dijeron que estaba dormido pero Romero se dio cuenta que el paciente en realidad se moría. Ese sueño era un estado de coma.

El paciente era Diego Armando Maradona.

Veinte años después Romero habló con el portal de noticias Teleshow en una nota que reproduce Infobae y cuenta detalles escalofriantes de aquel verano del 2000 en la playa más top del uruguay.

Guillermo Cóppola fue, dijo, la persona que lo contactó y le dijo que Maradona estaba descompuesto y dormido. "Nadie caía en la realidad de que se estaba muriendo”, contó a Teleshow.

La historia se verá reflejada en “Sueño bendito”, la serie que contará la vida del actual DT de Gimnasia.

—Acá, Guillermo Coppola. Estoy con Diego Maradona, que duerme hace dos días. No logramos que se despierte.

—Pero si está durmiendo hace dos días no está durmiendo, está en coma.

El diálogo aquel fue el inicio de un proceso en el que Maradona fue salvado de morir. El médico Jorge Romero todavía recuerda en detalle la conversación que mantuvo con Guillermo Coppola cuando el empresario se comunicó con el Policlínico La Barra, de Uruguay, pidiendo asistencia para Diego Maradona.

Ocurrió el 4 de enero de 2000 y era el cuarto día de trabajo de Romero, recibido hacía un mes.

“Dormía en el piso del Policlínico, era mi primera semana allí y esperaba trabajar muchas horas para sumar dinero y poder alquilarme algo”, recuerda el médico.

Se supo que en la primera temporada de la serie Sueño Bendito se mostrará esa internación que casi le cuesta la vida a Maradona, que será interpretado -en las distintas etapas de su vida- por Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino.

"Coppola me dijo que fuera para allá con la mayor cautela posible. Agarré mi maletín, me subí a mi auto y manejé 23 km hasta la chacra en la que se encontraban”. Era la una de la tarde en la chacra del empresario argentino Pablo Cosentino, ubicada en el balneario José Ignacio.

"A los 10 segundos de entrar, me encontré con situaciones raras. Se notaba que Diego no había estado ahí, sino que lo habían puesto antes de que yo llegara", contó Romero que todavía recuerda la impresión de haber visto a Maradona recostado sobre una silla de mimbre, agonizando. "Al lado había una persona durmiendo; Guillermo lo despertó para que se corriera, y yo revisé a Diego. Tenía una crisis hipertensiva y una arritmia ventricular. Además, dejaba de respirar durante lapsos de cinco o seis segundos. Estaba muy grave en serio. ¡Se estaba muriendo!".

Romero contó que Coppola se negaba a que Diego fuera internado. “La prensa es muy difícil, por lo que Maradona vive o muere con vos”, le advirtió el entonces representante de El 10.

“Lo dijo medio en chiste, y medio en serio…”, asegura el médico, que después de una ardua conversación pudo convencerlo de que era indispensable trasladarlo. “Si no lo internábamos, se moría en unas horas. Tampoco podíamos esperar una ambulancia porque iba a tardar mucho, y no teníamos tiempo”.

“Yo no podía creer lo que estaba pasando. Habitualmente en esas circunstancias le hago firmar un papel que dice que se hacen cargo y me voy. Pero pensé que los medios titularían: ‘Maradona fallece por joven médico…’. Y entonces, me quedé”.

Después de haber conseguido que Coppola entrara en razón, se produjo una nueva conversación insólita. "¡Bueno, lo llevamos! -asintió el empresario-, pero antes me voy a bañar. Soy una figura pública, no puedo salir así nomás".

Romero buscó valioso tiempo mientras Coppola estaba en el baño y le realizaba maniobras de reanimación a Maradona.

"Fue una eternidad", lamenta todavía hoy este médico rural que desde los 16 años trabajó en sectores de exclusión social. "Me he encontrado en ranchos de barro con más contención de la que había ahí… Diego se estaba muriendo y nadie entendía realmente lo que estaba pasando".

Maradona, Coppola y Romero se trasladaron al hospital en una camioneta, luego de que otras dos personas ayudaran a subir al vehículo al ex jugador (que por aquel entonces tenía un importante sobrepeso), todavía inconsciente. "Pero cuando subimos a la camioneta, uno desapareció", recuerda el médico, extrañado.

El empresario iba al volante, en el asiento del acompañante se ubicó un colaborador; y atrás, el médico y su célebre paciente. "Yo tenía el ambo puesto y Guillermo me pidió que me sacara la camisa para no llamar la atención. Así que me tuve que quedar en cueros mientras seguía controlando a Maradona y llamaba a mi jefe para advertirle que estábamos camino al Sanatorio Cantegril, y que nos esperaran con una camilla".

En medio del trayecto -de unos 30 kilómetros- el empresario volvió a tener una actitud que descolocó al médico: se detuvo a cargar nafta. “Diego estaba inconsciente, muriéndose, y Coppola nos tuvo 15 minutos parados en una estación de servicio”.

"Cuando llegamos al sanatorio todos estaban esperando con una sonrisa. ¡Nadie tenía noción de la gravedad de la situación!", destaca. "¡Traigan una camilla ya!", exigió, "totalmente alarmado". "Ah, ¿es para tanto?", se sorprendió el jefe de la institución en la que quedó internado Maradona en la unidad cuidados intensivos, donde lo atendió "el mejor cardiólogo", según sostiene Romero.

Más tarde Romero debió presentarse a declarar en la Justicia por una causa que se abrió después de que se encontrara droga en el organismo de Maradona. Los análisis arrojaron que había clorhidrato de cocaína en sangre y orina del ex futbolista. Además, se supo que el consumo de droga había generado la crisis de hipertensión arterial y la arritmia ventricular.

"Diego está un poco fastidioso porque se quiere ir, pide de comer y por suerte se lo ve físicamente deshinchado. Todos esos son buenos síntomas -le decía Coppola a la prensa, intentando minimizar la situación, y justo antes de ingresar al departamento de policía para prestar declaración-. Lo que sucede es que por las Fiestas comió muchos asados, hizo desarreglos y, como además está excedido de peso, hizo este pico de hipertensión".

Romero estuvo seis horas relatando lo que vivió aquel día ya que los efectivos sospechaban que en la chacra hubo alguien que entregó las drogas, porque en el avión que trasladó a Maradona a Punta del Este no se encontraron estupefacientes: "Yo les dije lo que había visto: lo que pasó fue en otro lado porque el lugar en el que encontré a Diego estaba limpio. Por eso digo que lo habían puesto ahí antes de que yo llegara".

Tras su declaración, Romero fue sometido a una ronda de reconocimiento en la cual advirtió la presencia de Coppola, los dos hombres que estaban en la chacra, pero afirmó: "Falta uno: el que estaba durmiendo al lado cuando yo llegué".

Era el publicista argentino y platense Carlos Ferro Viera, que luego fuera señalado como el responsable de haber suministrado la droga a Maradona durante las Fiestas. En el mismo momento en que el ex futbolista estaba siendo internado, el empresario abandonaba Uruguay en un vuelo privado desde Laguna del Sauce.

Con Diego a cargo de los médicos del Sanatorio Cantegril, Romero volvió a su trabajo en el Policlínico de La Barra, que por esos días también era su hogar. Esa misma semana pidió un crédito bancario para alquilar una casa.

“Yo seguía durmiendo en el piso del sanatorio. Lo único que me importaba era hacer plata esa primera semana para poder alquilarme un techo. Y esto me estaba distrayendo -dice sobre el hostigamiento que sintió de parte de la prensa-. Me llamaron de todos los canales deportivos de Argentina y hasta de Italia. Yo soy bajo perfil, no me gusta el show, y lo último que quería era prestarme a eso. Ya me estaban rompiendo las bolas con todo esto”.

Y entonces, tomó distancia. "No iba a ver a Diego porque tenía que trabajar. Además, estaba muy grave. Salía en todos lados, no había manera de que no me enterara de cómo estaba". Romero fue a visitarlo apenas una vez al Cantegril: cuando Maradona salió del estado de sedación. "Estaba totalmente ido, pero sentía que mi trabajo no estaba terminado si no le decía: 'Mirá, loco, casi te morís'".

Cerca del 20 de enero Maradona fue trasladado a Buenos Aires, y poco después siguió su tratamiento de rehabilitación en Cuba. "Recién ahí mi vida volvió a la normalidad", describe Romero, casi repitiendo hoy el suspiro que emitió por aquellos días.

El tiempo transcurrió para este médico que se define como “un tipo arisco”. Hoy, a los 47 años, sigue ejerciendo la profesión, está casado, y tiene un hijo, fruto de una relación anterior.En estos 20 años que transcurrieron desde que le salvó la vida, Jorge Romero no tuvo oportunidad de volver a ver a Diego Maradona. Tampoco conversó con él, ni con alguien de su entorno. “Me gustaría encontrármelo, decirle que yo fui el que lo llevó al hospital -confía-. Y preguntarle: ‘¿Y, loco? ¿Te cuidaste un poco en todo este tiempo?’”.