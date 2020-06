“Brasil no irá a la izquierda, no será como Venezuela”

BRASILIA

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reconoció ayer que las protestas del fin de semana contra su gobierno son “el gran problema del momento” y afirmó que va a vencer “esta guerra” evitando que Brasil “gire a la izquierda”.

Lo hizo durante un diálogo con militantes en la puerta del Palacio de la Alvorada, donde afirmó que una de las salidas es el nombramiento de un juez de la Corte Suprema que debe hacer en noviembre, una vez jubilado Celso de Mello, el magistrado del máximo tribunal que lo investiga por obstrucción a la justicia.

“Vamos a vencer esa guerra que está ahí. Brasil no girará a la izquierda, no va a hundirse. No será una Venezuela como algunos quieren”, afirmó el presidente.

Se refirió a las manifestaciones opositoras en 20 ciudades convocadas por movimientos sociales y con tal participación del movimiento negro organizado, en medio del escándalo por la manipulación de datos sobre la pandemia en el Ministerio de Salud.

“¿Cómo he recibido este país? Yo recibí un cáncer en todos lados. Un médico no puede de la noche a la mañana resolver todo los problemas. El gran problema del momento es eso que se vio en las calles ayer (por el domingo), ellos están mostrando sus cartas”, afirmó el presidente.

En ese marco dijo que sus seguidores deben “olvidarse de leer diarios como Folha de Sao Paulo u O Globo porque llaman a los manifestantes opositores como ‘pro-democracia’”.

“Son treinta años de adoctrinación de los brasileños, masificando, formando militantes”, señaló, tomando en cuenta que para los bolsonaristas estos medios privados que respaldan su plan económico ultraliberal son “izquierdistas” o “comunistas”.

Ayer, dos hombres arrojaron tinta roja en la puerta del Palacio del Planalto y escaparon, como forma de protesta contra la acción de Bolsonaro ante el COVID-19.

El presidente insistió en que la responsabilidad de ‘las muertes y el desempleo” es de los gobernadores e intendentes porque “el Supremo Tribunal Federal les dio autonomía para decidir”.

El fallo de la Corte dice que todos los estamentos del Estado tienen poder para firmar decretos contra la pandemia. (TÉLAM)